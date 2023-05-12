Çalışmak için yurt dışına taşınanların yüzde 85’i hayatından memnun

İş dünyasında yaşanan hızlı dijitalleşme, ofis işlerinin pek çoğunun internet üzerinden yürütülebilir hale gelmesi, dijital göçebelik ve freelance (serbest) çalışma gibi kavramların yaygınlaşması, yaşamak ve çalışmak için yurt dışına taşınmayı popüler trendlerden birine dönüştürdü. Çoğu zaman daha iyi yaşam standartları ve daha yüksek refah için yurt dışına taşınan kişilerin genel anlamda bu kararlarından memnun olduğu da araştırma sonuçlarıyla kanıtlandı. Yurt dışında yaşayan ve çalışanlarla yapılan Expat Insider 2022 raporu, yurt dışında yaşayan 10 kişiden 7'sinin hayatından memnun olduğunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan hangivize.com Kurucusu Erdal Gökhan Güneş, “Küresel araştırmanın sonuçları, yurt dışında yaşayan ve çalışanların %62'sinin iş-yaşam dengesinden memnun olduğunu gösteriyor. Farklı ülkelerin nitelikli işgücünü çekmek için geliştirdiği politikalar da yurt dışına taşınma trendini destekliyor” dedi.

5 kişiden dördü refah seviyesinden memnun

Söz konusu raporda, yurt dışında çalışanların neredeyse yarısının (%45) taşındıkları ülkedeki refah seviyelerinden memnun olduğu, %64’ünün ise iş değiştirdikleri için mutlu oldukları görüldü. Her ülkenin yüksek enflasyon gerçeğiyle yüzleştiğini kaydeden Erdal Gökhan Güneş, “Buna rağmen Türkiye’deki enflasyon rakamları ve kur farkları herhangi bir Avrupa ülkesinde çalışmayı ve yaşamayı daha cazip hale getiriyor.

Araştırma sonuçları da yurt dışında çalışanların ‘Top 10’ listesinde 7 Avrupa ülkesinin olduğunu gösteriyor. Gençlik araştırmaları, gençlerdeki memnuniyet oranının 5 yıldır düşme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Hal böyle olunca, süreçlerin de kolaylaşmasıyla yurt dışına taşınma talepleri artıyor. Herkes doğru danışmanlık hizmetini alarak girişimci vizeleri, dijital göçebe (nomad) vizeleri, yatırımcı vizeleri, pasif gelir vizeleri gibi seçeneklerle dilediği ülkeye kısa sürede yerleşebiliyor” diye konuştu.

Finlandiya, Estonya ve Danimarka öne çıkıyor

Son dönemde yürürlüğe giren ve girişimcilerin aldıkları yatırımlardan %10 ek vergi alınmasını öngören 7740 sayılı kanunun startup kurucularından gelen talepleri artırdığını kaydeden hangivize.com Kurucusu Erdal Gökhan Güneş, “Estonya, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkeler, startup vizesi seçenekleriyle ülkelerindeki teknoloji yatırımcılarını artırmak ve girişim ekosistemlerini geliştirmek için kolaylıklar sunuyor. hangivize.com olarak girişimcilerden en çok bu ülkeler için talep alıyoruz. Estonya’da şirket kurmak, Finlandiya veya Danimarka startup vizesine başvurmak için ihtiyaç duyulan vize ve oturum işlemlerini, şirket kuruluşu ve muhasebe çözümlerini hesaplı fiyatlarla ve uzmanlığımızla sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışına taşınma sürecini kısaltıyoruz”

Teknolojinin gücü ve dijitale uyum sağlayan mevzuatlar sayesinde yurt dışına şirket kurmak ve Avrupa'da çalışmak çin gereken tüm süreçlerin online ortamda tamamlanabildiğine dikkat çeken Erdal Gökhan Güneş, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Türk girişimciler ya da çalışanlar için geliştirdiğimiz yenilikçi iş modelimizle yurt dışına taşınma ve yurt dışında çalışma süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

Yalnızca 2 adımda talep oluşturabilen kullanıcılarımız, taleplerine göre hazırlanmış tekliflerden uygun olanı seçerek işlemlerine dakikalar içinde başlayabiliyor. Her yıl 1.300'den fazla kişiye yurt dışına taşınma sürecinde başarılı danışmanlık hizmeti sunan hangivize.com olarak girişimci dostu, yeni yeteneklere açık ülkelerde en uygun vize fiyatlarıyla oturum izni almayı külfetli bir süreç olmaktan çıkarıyor, uzmanlığımızla yurt dışına taşınma adımlarını masrafsız ve stressiz bir sürece dönüştürüyoruz.”