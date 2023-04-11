Cam elyafı üreticisi Şişecam, JEC Fuarı’na katılacak

Cam elyafı üreticisi Şişecam, kompozit sektörünün ürün ihtiyacına cevap vermeye ve cam elyaf ürünlerini sunmaya devam ediyor.

Şişecam, 25-27 Nisan tarihleri arasında Paris Nord Villepinte Merkezi’nde düzenlenecek olan JEC Fuarı’na katılacak. Fuarda, kompozit alanında kaliteli ürünlerini sunacak olan Şişecam kimyasallar, laboratuvar ve teknoloji alanında faaliyet gösteren sektör profesyonelleriyle de bir araya gelecek.

Şişecam ayrıca rüzgâr enerjisi, elektronik, otomotiv, inşaat, savunma sanayi ve mühendislik plastiklerine yönelik olarak ürettiği keçe, çok uçlu fitil, tek uçlu fitil ve kırpma tipi cam elyafı ürün gamını fuarda sergileyerek ziyaretçileri bilgilendirecek.