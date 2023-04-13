Camelot Maritime, Türkiye ekonomisine milyon dolarlar kazandırıyor

Türkiye’de yabancı bayraklı bir gemiyi işleten ilk firma olan Camelot Maritime, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Ticaret ve alışveriş merkezi İstanbul başta olmak üzere İzmir, Trabzon, Amasra, Sinop, Ordu gibi lokasyonlara turist getirdiklerini ve buralara çok önemli ekonomik katkılarda bulunduklarını ifade eden Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Uğradığımız limanlarda yerel esnaflar adeta yolumuzu gözlüyor. Yine ülkemizde hizmet eden teknik servisler de dahil olmak üzere Türkiye ekonomisine milyon dolarlar kazandırdık diyebiliriz” söyledi.

“Camelot Maritime olarak Türkiye’de daha önce limanlarına cruise gemisi uğramayan şehirlerin limanlarını uğrak limanlarımız haline getirdik. Bu şehirlerin mikro ekonomilerine katkıda bulunduk. Yerel yönetimleri bu konuda cesaretlendirdik” diyen Çavuşoğlu, “Camelot Maritime Türkiye’de bir ilki yapıyor.

Yabancı sermayeli bir Cruise gemisini Türkiye’de işleten bir firmayız. Ülkemizde cruise turizmi yeni yeni canlanması nedeni ile bu gemilerde istihdamı sağlayarak dünya denizlerine personel yetiştirmeye de devam ediyoruz. Denizde her personel aslında ülkemizin bir temsilcisi oluyor. Bu bilinçte insanlar yetiştiriyoruz. Eğitimlerini verip gemimizde ve ofisimizde istihdamlar sağlıyoruz” dedi.

Firma olarak dünyadaki önemli kruvaziyer filolarını yönetme hedefinde olduklarını aktaran Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Filo yönetiminin temeli işletmenize ve işletmeniz altındaki gemilere uygun işletme sisteminden geçiyor.

"Okulu bitirmek üzere olan kişilere staj imkânı sağlıyoruz"

Camelot Maritime olarak şu anda cruise işletmeciliği konusunda Türkiye’deki diğer rakiplerimizin çok ilerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Biz, kurduğumuz sistemi özel yazılımların içeresine dahil ettik, kendimizi bu anlamda da geliştirdik. Gemilerimizin bütün yönetimini akıllı sistem üzerinden takip edebiliyoruz. Küresel elektronik ve teknolojik gelişimleri takip ediyor olacağız” ifadesini kullandı.

Denizci gençlerin yetişmesini firma olarak misyon edindiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Üniversitelerimiz bizim geleceğimiz. Bizim beyin takımımız… Üniversitelerden okulu bitirmek üzere olan kişilere staj imkânı sağlıyoruz. Ofisimizde kendilerini geliştirmeleri ve işi öğrenmeleri için imkân sağlıyoruz. Daha sonra okullarını bitirdikten sonra tam anlamıyla çalışma fırsatı veriyoruz” dedi.

Tüm sektörlerde olduğu gibi denizcilik alanında da kalifiye çalışan probleminin had safhada olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: “Cruise turizmi ülkemizde yeni yeni başlayan ve gelişmekte olan bir sektör. Biz bu sektörde daha önce bulunmuş insanlar ile çalışıyoruz.

Aramıza yeni insanlar alarak da profesyonel kadromuzla birlikte yeni katılan arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Böylelikle kendi iş modelimize göre personelimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Tüm bunların haricinde; multi tip gemi işleten bir firma olma yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında işletmemize katılacak yeni gemimizi duyurarak, Türkiye ekonomisine bambaşka bir sektörde katkı sağlayacağımızı müjdeleyeceğiz.”