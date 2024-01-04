Canik, ihracat hedefini aşarak yüzde 75 artırdı

Türk hafif ve orta kalibre silah üreticileri uluslararası pazarlarda son yıllarda başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisinde önde gelen silah üreticileri arasında yer alan Canik, global pazarlardaki büyümesini geçen yılda sürdürdü.

Geçen yıl 4 kıtada 13 yurt dışı fuara katılan Canik, ihracatını dolar bazında yüzde 75 artırdı. Bu fuarlarda 750 binden fazla ziyaretçi ile buluşan firma, 2024 yılında ihracatta yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Afrika, Malezya, Bulgaristan, Fransa, Polonya, Pakistan ve Türkiye dahil toplamda 16 fuara katılmayı planlayan Canik, 4 - 8 Şubat 2024'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek fuara bu yıl ilk kez katılarak yeni ihracat pazarlarını bünyesine katmaya odaklandı..

Tüm global operasyonlarının yürütüleceği yeni genel merkezinin temellerini 2023’te atan firma, 500 kişiye istihdam sağlamayı, yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık 4 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Çekmeköy'deki yeni genel merkezde, Canik Academy de kurulacak. Yaklaşık 25 milyon dolara mal olacak olan projenin, 2025 yılında faaliyete girmesi planlanıyor.

“İhracat halkamızı genişleteceğiz”

Şirketin kuruluşunun 25’inci yılı olan 2023'te belirledikleri hedefleri aşarak yola devam ettiklerini söyleyen Canik Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin, savunma sanayisinde sürdürdüğü büyüme ile dikkatleri üzerine çektiğini vurguladı. Global bir Türk markası olarak hız kesmeden ihracata devam ettiklerini anlatan Aral, “Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda ihracat halkamızı genişletmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Aralık 2022 itibariyle orta kalibre top üretimi alanında faaliyet gösteren İngiliz AEI Systems şirketini bünyesine katan Canik, ardından VENOM LR'yi Türkiye ve müttefik ülkelerin orduların hizmetine sundu. Türkiye'nin kalifiye olmuş ilk ve en büyük kalibre milli 12,7 milimetre uçaksavarı olan Canik M2 QCB'nin teslimatlarını da dünya genelinde yoğun şekilde sürdüren Canik, bu alana yönelik yaptığı geliştirme çalışmalarıyla Canik M2 QCB'yi bir ürün grubuna dönüştürdü ve ikinci ürün olan Canik M2F’yi geliştirdi. Son olarak geçen yıl ürün grubuna Canik M3 katıldı. Başta hava platformları olmak üzere deniz ve kara platformlarında etkin şekilde kullanılabilen Canik M3’ün, bu yıl ihracat artışı getirmesi amaçlanıyor.

Deniz kuvetlerine uzaktan komutalı silah sistemi

Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen ilk 2 Açık Deniz Karakol Gemisinde Canik’in içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma grup şirketlerinden UNIROBOTICS üretimi TRAKON TARGAN uzaktan komutalı silah sistemi yer alacak. Fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan TRAKON TARGAN kuleleri, çok yakında gemilere entegre edilmek üzere teslimat aşamasına geçecek.