CANiK, Milli Uçaksavar ailesinin üç jenerasyonunu aynı anda Almanya’da sergileyecek

CANiK, 2024 yılı ihracat rotasına ABD ve Suudi Arabistan’ın ardından Almanya’daki iki fuarla devam ediyor. Almanya’nın Nürnberg kentinde 26-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ve yoğun ilgi nedeniyle bu sene üç güne çıkarılan ENFORCE TAC Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda CANiK, dünya çapında ses getiren ürünlerini Avrupa pazarında sergileyecek.

Kolluk Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetlere yönelik gerçekleşen fuarda, CANiK milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’nin yanı sıra daha ileri özelliklerle donatılan CANiK M2F ve CANiK M3’ün yer aldığı ağır makineli tüfek ailesini sergileyecek. Ayrıca orta kalibre top sistemleri alanında yeni ürünleri de fuarda ziyaretçilere tanıtılacak. CANiK hemen ardından yine Almanya’da 29 Şubat - 3 Mart tarihleri ​​arasında Avrupa’nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2024’te yerini alacak. Burada da geçtiğimiz ay büyük ses getiren bir lansman ile tanıttığı ve başta Hollywood yapımları olmak üzere tüm sektörün dikkatini üzerine çeken yeni özel tasarım tabancası CANiK TTI Combat ile ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve askeri tekstil ürünleri sergilenecek. CANiK, bu iki fuarla birlikte Almanya’da toplam 7 gün sürecek bir tanıtım turu gerçekleştirecek.

Almanya’da ihracat turuna çıkacak

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “CANiK olarak dünyada savunma sanayii alanında gücünü kanıtlayan Türkiye’nin ihracattaki başarılarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolluk Kuvvetlerine yönelik Avrupa’nın en prestijli fuarlarından olan ENFORCE TAC ve Avrupa’nın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı IWA kapsamında 50’nin üzerinde ürünümüzü Avrupalı paydaşlarımız için sergileyeceğiz. CANiK olarak sadece B2G değil aynı zamanda da B2B ve B2C’de de geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket olarak sektöre yön veren olmayı sürdürürken 2024 ihracat hedeflerimiz içinde emin adımlar ile ilerliyoruz. 2024 yılında CANiK Europe şirketimizin Fransa merkezli olarak kurulması ile Avrupa pazarında yeni iş ortakları yapacağız ve ABD pazarında olduğu gibi bu pazarda da tüm satışlarımızı bundan sonra kendi organizasyonumuz üzerinden yapacağız” dedi.