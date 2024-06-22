CANiK, Paris’ten yeni anlaşmalarla döndü
Türk savunma sanayisinin lider şirketi CANiK ve Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri, Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli savunma sanayii buluşmalarından EUROSATORY’de çeşitli ülkelerin önde gelen üreticileriyle yeni ihracat sözleşmelerine imza attı.
Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri, UNIROBOTICS ve AEI Systems, savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan EUROSATORY’de katıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da tüm dünyadan savunma sanayisindeki karar vericileri ve üreticileri bir araya getirdi.
CANiK, düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top ve kulesi ile EUROSATORY’e imza attı. VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı 30x133 mm otomatik topunu öne çıkaran çıkaran SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değil aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekti. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu; CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunuldu.
Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, son dönemde ağır makineli tüfek, orta kalibre top ve kule sistemlerine yönelik yaptıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkları bir döneme girdiklerini söyledi.