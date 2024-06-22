CANiK, Paris’ten yeni anlaşmalarla döndü

Türk savun­ma sanayisinin lider şirketlerin­den CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri, UNIROBOTICS ve AEI Systems, savunma sanayi­sinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan EUROSATORY’de katıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da tüm dünyadan savunma sanayisindeki karar vericileri ve üreticileri bir araya getirdi.

CA­NiK, düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top ve kulesi ile EUROSATORY’e imza attı. VE­NOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tam­buralı mekanizmalı 30x133 mm otomatik topunu öne çıkaran çı­karan SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değil aynı zaman­da tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekti. Fuar kapsa­mında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır maki­nalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu; CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahiple­ri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyo­nellerine sunuldu.

Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliş­tirilen yerli ve milli uzaktan ko­mutalı silah sistemi (UKSS) aile­si olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, son dönemde ağır makineli tüfek, orta kalibre top ve kule sistemlerine yönelik yap­tıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkla­rı bir döneme girdiklerini söyledi.