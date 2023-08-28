CANiK'in yöneticisi: Savunma sanayisinde yerli ve milli yatırımlar sürüyor

Türkiye’nin yıllık en büyük ateşli silah satışını yapan CANiK, dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelerine tabancalarını, uçaksavarlarını, toplarını, atış kontrol sistemlerini ihraç ediyor.

CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yönelik mesajında, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bir sulh adamı' olduğunu ancak 'barışın sağlanması için savunma sanayiinde güçlü bir konumda olmak gerektiğini' bildiğini ifade etti.

Aral, 1923’ten 1938’e kadar Atatürk'ün kurduğu fabrika ve işletmeleri değerlendirerek Kırıkkale, Eskişehir, Ankara ve Kayseri’de silah fabrikalarının da kurulduğunu kaydetti.

'Kartopu gibi büyüdü'

'Atatürk’ün kıvılcımını yaktığı bu ateşin, 1985 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'yla yeni forma ulaşarak ciddi ivme kazandığını' belirten Aral, “Savunma Sanayimiz, 2000’li yılların başından itibaren son 20 yıllık süreçte Türkiye’nin hayata geçirdiği mevcut teşvikler, destekler ve stratejik önceliklerle önemli bir boyuta ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelerle birlikte, bugün, tıpkı kartopu gibi büyüyen ve dünyada söz sahibi olan bir Türk Savunma Sanayisi’nden bahsedebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

'Yaşama şansınız silahla ölçülüyor'

“Millet olarak yaşama ve ırkınızı devam ettirme şansı, mevcut olan silah gücüyle ölçülüyor. Yoksa yoksunuz, varsa bir şey ifade edebiliyorsunuz” diyen Zafer Aral, şunları söyledi: “Atatürk her ne kadar barış insanı olarak silahlanma ve savaş araçlarına sahip olma zaruretini sesli dile getirmemiş olsa da yaptığı en büyük yatırımlar yine Savunma Sanayii alanında olmuştur. Atatürk, bugün Türk Savunma Sanayiinin geldiği konumu, koyduğu hedeflerle gelecekte yer alacağı ve global dünyada sahip olacağı gücü görseydi, kesinlikle çok mutlu olurdu. Onun ortaya koyduğu hedefi Türkiye bugün muazzam bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor, savunma sanayisinde yerli ve milli yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda kullanacak mermiyi bulamayan ve ithal eden Türkiye, bugün silah sektöründe Dünyada, CANiK’in olduğu gibi diğer alanlarda da sektör paydaşlarımızla birlikte öncü konuma ulaşmayı başarmıştır.”