Canon, imagePRESS V ailesini genişletti

Ticari mekanların ve şirketlerin tüm baskı ihtiyaçları için uygun bir seçenek olan imagePRESS V serisi, sahip olduğu iş akışı çözümleriyle sorunsuz entegrasyon sunan güçlü tonerli üretim baskı makinesi olarak konumlanıyor. V1350, imagePRESS ailesinin sahip olduğu yüksek baskı hızını, verimliliğini ve dayanıklılığını sunarken, düşük hacimli üretim baskı makinesi V900 ise tek bir kompakt cihazdan baskısı alınabilecek geniş uygulama yelpazesine sahip.

imagePRESS V1350, uzun ve kesintisiz baskı sürelerini destekliyor

imagePRESS V1350, renkli toner üretim baskı makineleri sınıfında performans ve yüksek verimlilik sunuyor. Dakikada 135 sayfa gibi bir hıza sahip olan ürün, 72 milyon A4 sayfalık kullanım ömrüyle ayda 2,4 milyon A4 sayfaya varan hacimleri işleyebiliyor. Vakumlu besleme mekanizması, geliştirilmiş Talep Üzerine Baskı-Yüzey Hızlı Füzyonlama (POD-SURF) ünitesi ve entegre soğutma sistemiyle, kağıt sıkışması olmadan birinci sınıf kaliteyle uzun ve kesintisiz baskı sürelerini destekliyor. Böylece zorlu işlerin bile hızlı ve yüksek hacimlerde kaliteden ödün vermeden teslim edilmesine imkân tanıyor.

V1350 serisinde her zaman ilk sayfadan son sayfaya kadar kalite korunuyor. Broşürler, el ilanları, üst düzey postalar ve kartlar gibi yüksek kaliteli baskı uygulamalarının üretimi için tasarlanan V1350; geliştirilmiş pozalama teknolojileri sayesinde ön ve arka pozalamada sınıfındaki yüksek doğruluğu (0,5 mm) sunuyor.

imagePRESS V900 serisi – daha fazla uygulama esnekliği sunan düşük hacimli baskı makinesi

V serisi ailesinin giriş seviyesi modeli olan imagePRESS V900 serisi, aylık 500.000 A4 sayfasına kadar üretim hacmine sahip. Her biri sırasıyla 90 sayfa/dk, 80 sayfa/dk ve 70 sayfa/dk maksimum baskı hızı sunan V900, V800 ve V700 modelleriyle her gün tutarlılık, yüksek kalite, verimlilik ve medya seçiminin gerekli olduğu yüksek tempolu üretim ortamları için V serisi, işletmelerin büyük destekçisi oluyor.

V900, ürün ailesindeki kompakt cihaz olduğu gibi, 52 g/m2 düz ve 70 g/m2 kuşe medyadan 350 g/m2 kalın medyaya, dar zarfların yanı sıra otomatik çift yönlü 762 mm ve tek yönlü 1,3 m afişler ile kabartmalı ve sentetik kağıtlara kadar desteklediği medya seçenekleri sayesinde, küçük bir cihazda yazdırılabilecek bir uygulama çeşitliliği sunuyor. Bunun yanı sıra V900, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayan yeni otomasyon özellikleri sayesinde de kullanımı kolaylaştırıyor. Opsiyonel Çift Taraflı Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesinin sisteme dahil edilmesiyle cihaz, dokulu medyalarda bile yüksek kalite garantisi için ön ve arka pozalama, renk geçişi, renk yoğunluğu ve ikincil aktarım voltajında baskı öncesi ayarlamalar yapabiliyor.

Canon Europe Üretim Baskılama biriminde Avrupa Planlama, Pazarlama ve Yenilik Kıdemli Direktörü olan Jennifer Kolloczek, “imagePRESS V serisi ürün ailemize V1350 ve V900 modellerinin eklenmesi hem ticari hem de kurum için baskı hizmeti sağlayıcıların daha iyi, daha hızlı ve daha geniş bir kapsamla çalışarak müşterilerine daha fazla yüksek değerli baskı ürünü sunmalarına olanak tanıyor. Güçlü ve kanıtlanmış patentli teknolojiler temel alınarak ve müşteri geri bildirimlerine dayanarak geliştirilen imagePRESS V serisi, dijital toner baskı makinesi tasarımına yeni bir bakış açısı getirerek baskı hizmeti sağlayıcılarının tek bir baskı makinesinde çok çeşitli işler üretmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor. Seriye sahip kullanıcılar, daha fazla otomatik özellik, çok çeşitli besleme ve sonlandırma seçenekleri ve kolay iş akışı entegrasyonuyla birlikte kârlılığı artırabiliyor ve daha az manuel müdahale, daha az atık ve daha yüksek üretkenlik avantajlarından yararlanabiliyor. Böylece üretimde daha fazla özgürlüğe sahip olup yüksek baskı hacimlerinde işler kabul ederek, müşterilere daha fazla destek sunabiliyor ve işlerini büyütebiliyorlar" dedi.