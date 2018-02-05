Canovate, ISK-Sodex 2018'de olacak

05 Şubat 2018

Canovate Group şirketleri arasında yer alan Canovate Enerji Sistemleri, 7 - 10 Şubat tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ISK-Sodex İstanbul 2018 Fuarı’na katılıyor. Fuarda, 7.Salon A06 nolu standında, hava-su-toprak kaynaklı, endüstriyel ve konut tipi ısı pompaları, indirekt adyabatik soğutma sistemleri, doğal soğutma grupları (Free Cooling Chiller) ve hassas klimalarını sergileyecek.

Otellerde ve fabrikalarda yoğun tercih ediliyor



Yurtdışı ve ülkemizde yetişen mühendislerin üretimini yaptığı doğadan aldığı enerjiyle ısıtma/soğutma yapan “ısı pompaları” nın 10 yılı aşkın Ar-Ge ve tasarım geçmişi bulunuyor.

Isı pompaları hakkında bilgi veren Canovate Enerji Ar-Ge Müdürü M.Erhan Kaya, şunları söyledi:

“Isı pompaları, doğru uygulandığında, kullanıcılarına yüzde 80’e kadar yakıttan tasarruf sağlayabilir. Bu işin en güzel tarafı, bu sistemin enerjiyi kendi ülke kaynaklarından almasıdır. Çünkü enerjinin çok büyük bir kısmının alındığı yer; su, hava veya topraktır. Özetle, enerjinin yüzde 70-80’e kadar oranlarda su, hava veya topraktan alınmasıyla, mekanların ekonomik olarak ısıtılması ve soğutulması bu sistemlerle gerçekleştirilebiliyor. Son dönemlerde, konutlar, fabrikalar ve özelikle otellerden yoğun talep gören ısı pompaları, projenin büyüklüğüne göre kendisini 8 ay-24 ay gibi çok kısa sürelerde amorti edebiliyor. Örneğin, bir turizm tesisinde, kışın ısıtma görevini yapan ısı pompaları, yazın da soğutma görevini yerine getirerek, soğutma için ayrıca bir klima sistemine yatırımı da gereksiz kılıyor ve böylece iklimlendirmeye yönelik ilk yatırım maliyetlerine pozitif yönde etki edebiliyor. Hatta, eğer projenin koşulları uygun ise, enerji geri kazanım özelliğine sahip ısı pompalarıyla, yazın iklimlendirilmek istenen ortam soğutulurken, aynı anda lokasyonun sıcak su ihtiyacı veya başka bir lokasyonun ısıtma ihtiyacı da karşılanabiliyor. Hem de cihazın genel soğutma kapasitesini etkilemeden ve hiçbir ek tüketim oluşturmadan sıfır maliyetle bu gerçekleştirilebiliyor.”

Canovate Isı Pompalarının uygulandığı projelerden birkaç örneği anlatan M.Erhan Kaya, bu projeler arasında, Eskişehir’de Hızlı Tren Test ve Ar-Ge merkezi olan URAYSİM, Admiral Hotel Resort&Spa, Sunrise Park Resort&Spa, Bursa Beyçelik, Bursa Sanko’yu gösterdi.