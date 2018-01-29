Canovate, Potanın Sultanları’nın yeniden sponsoru oldu

29 Ocak 2018

Kastamonu Basketbol Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi (TKB1L) takımının, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2018 yılında da forma sponsoru Canovate Group oldu.

Canovate Group ve Kastamonu Basketbol Spor Kulübü arasında, 1 yıl sürecek olan resmi forma sponsorluğu anlaşması Ocak ayında imzalandı.

Kastamonu Basketbol Spor Kulübü, kısa adı TKB1L olan Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde oynuyor. 18 takımın mücadele ettiği TKB1L liginde yılın ilk devresini 14.’cü sırada bitirdi.

20 Ocak tarihi itibariyle başlayan 2.’ci devre, Çankaya Üniversitesi maçı ile başladı. Ardından, Edirne Belediyesi, Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve devamında diğer takımların maçları ile devam edecektir.

Kastamonu Kadın Basketbol takımına destek olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“Spor dostu bir şirketler grubu olarak, bugüne kadar sporun ve sporcuların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kastamonu, benim memleketim. Memleketimin, Kadın Basketbol takımına destek olmaya devam etmekten Canovate ailesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hem Kastamonu Basketbol Spor Kulübü takımımıza, hem diğer tüm basketbol takımlarına, Türk basketbolu adına 2.’ci devrede başarılı bir sezon diliyoruz” dedi.

Canovate Group’un 2018 yılında da sponsorları olmaya devam ettiğini belirten Kastamonu Basketbol Spor Kulübü Başkanı Nihat Saka, şunları söyledi: “Canovate, 2017 yılı için forma sponsorumuzdu ve 2018 yılı içinde forma sponsorumuz oldu. Destekleri için kulübümüz adına sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.



Kadınlar Basketbol takımı hakkında bilgi veren Nihat Saka, şunları kaydetti: “Takımımız 1.ligdedir, 5.yılındadır ve 5.sezonunu oynamaktadır. Takımımızda, 14 sözleşmeli sporcumuz bulunuyor. Bunlardan 3 sporcu Kastamonulu ve altyapıdan yetişen oyuncular, 1 sporcumuz Amerika asıllı yabancı olmak üzere toplamda 11 sporcu transferdir. Hedefimiz sponsorlarımızın da destekleriyle, 1.ligde kalıcı olmaktır ve 3 yıl içerisinde de Süper Lige çıkabilmektir” diye konuştu.

Kulübün çalışmaları hakkında da bilgi veren Nihat Saka, konuşmasına şöyle devam etti: “Kulübümüz, lig takımının yanında, 250 kişiden oluşan altyapı ve basketbol okulu ile de geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet veriyor. Milli takımlara, antrenör ve oyuncu gönderiyoruz. Gönüllü ve ülke sevgisiyle yaptığımız kulüp çalışmamız, gerekli değeri ve ilgiyi gördüğü takdirde, hedeflerimize daha hızla ulaşabileceğiz. Hedeflerimize ulaşabilme noktasında gerekli desteğin; sponsorlar, gönül verenler, çalışanlar, sporcular, taraftarlar, şehrimizi yönetenler ile birlikte yapılabileceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.