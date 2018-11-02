Cargill, ‘bölgesel güç’ için yatırım fırsatlarını kolluyor
Cargill Türkiye Genel Müdürü Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’ye daha ileri teknoloji getirecek yatırımları değerlendirdiklerini, Orta Doğu ve Afrika’nın yönetim merkezi olan Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini söyledi.
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