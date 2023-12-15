CarrefourSA "İşe Alım ve Yetenek Merkezi" açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Zincirlikuyu CarrefourSA Mini Mağazasında açılan merkezle şirket, görevli ve yönetici pozisyonları iş görüşmelerini tek bir noktadan gerçekleştirerek, işe alım süreçlerini daha hızlı ve esnek bir hale getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, İşe Alım ve Yetenek Merkezi'yle işe alım süreçlerinin daha etkin hale geleceğini belirterek, "İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerimizin daha hızlı ve esnek bir hale gelmesi, hem adaylar hem de şirketimiz için önemli bir avantaj sağlayacak. Bu merkez, adayların başvurularını daha hızlı değerlendirmemize ve doğru adaylarla daha hızlı buluşmamıza olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Tura, söz konusu merkezin adayların daha kaliteli bir iş görüşmesi deneyimi yaşamalarını sağlayacağını vurgulayarak, "Şu anda İstanbul'da ilkini açtığımız merkezi farklı bölge ve şehirlerde de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede, CarrefourSA'nın istihdam yaratması noktasında daha ulaşılabilir bir yapı sağlamış olacağız." bilgisini paylaştı.

İş fırsatları için randevu alınmadan da ziyaret edilebilecek CarrefourSA İşe Alım ve Yetenek Merkezi, hafta içi 5 gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.