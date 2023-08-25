CarrefourSA'da atık piller çocuklar için kitaba dönüşüyor

Markadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30. yaşını kutlayan CarrefourSA, sürdürülebilir proje ve uygulamalarla toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İnsanı ve çevreyi odağına alan projeleriyle geniş kitlelerde farkındalık yaratmayı ve çözüm sağlamayı amaçlayan CarrefourSA, yine bu yıl 30. yaşını kutlayan AÇEV tarafından geliştirilen "Okuyan Bir Gelecek" projesi kapsamında mağazalarında topladığı atık pillerle ihtiyaç sahibi çocukların gelişimlerine destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, "Doğrusu CarrefourSA’da" söylemi altında müşterileri, çalışanları ve dünyanın sürdürülebilirliği için sorumlulukla hareket ettiklerini aktardı.

Doğayı koruma bilinciyle hayata geçirdikleri "atık pilleri toplama" projesiyle bu atıkların doğaya karışmasını engellerken, dönüştürdükleri her pille ihtiyaç sahibi çocukların eğitim ve gelişimine katkı sunduklarını belirten Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her işte ve attığımız her adımda çalışanlarımız, müşterilerimiz, üreticilerimiz ve en önemlisi dünyamız için, kısacası 'Yaşam İçin Doğrusu'nun peşindeyiz. Yaşadığımız topluma ve bu toplumun geleceği olan çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu kapsamda 2022'de başladığımız ve hala devam eden, Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği ve AÇEV iş birliğimizde müşterilerimizin de katkılarıyla 650 kilogram atık pil topladık. Topladığımız atık pillerin kitaba dönüşmesi ile AÇEV'in ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasına destek oluyoruz.

Bu iş birliği sayesinde sadece doğayı korumakla kalmıyor, çocuklarda erken yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazanılmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için gösterdiğimiz bu çevre dostu adımı, sürdürülebilir bir toplumu destekleyen önemli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çağdaş bir toplumun sürdürülebilirliği için gelişimleri risk altındaki çocuklara fırsat eşitliği sunan bu çalışmada yer almaktan gurur duyuyoruz. Çocukların geleceğine katkı sunmak isteyen herkesi de atık pillerini kitaba dönüştürmek için CarrefourSA’ya bekliyoruz."

"CarrefourSA ile bu projede iş birliği içerisinde olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı"

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, 30 yıldır "erken çocukluk" alanında uzman ve yetkin bir kurum olduklarına işaret ederek, 2016'da başlattıkları "Okuyan Bir Gelecek Projesi" ile çocukların dil becerilerini geliştirirken, onlara okuma sevgisi ve alışkanlığı edindirmeyi ve ebeveynlere okumanın önemi konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Başyurt, "Ülkemizde maalesef 5 yaş altı çocukların yüzde 71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç yok. Proje kapsamında yüz yüze program uygulamalarının yanı sıra kitaba ulaşamayan çocuk kalmasın diye kitap seti gönderimleri de yapıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklara resimli hikaye kitapları, her kitaba özel hazırlanan etkinlikler ve oyun önerileri, bilim çocuk dergisi, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve çeşitli eğitsel malzemelerden oluşan 'Okuyan Bir Gelecek' setleri ulaştırıyoruz. Hem ihtiyaç sahibi çocukların kitaba erişiminin desteklenmesi hem de onların daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması için destek veren CarrefourSA ile bu projede iş birliği içerisinde olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.