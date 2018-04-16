Carrefoursa'da genel müdür istifa etti

16 Nisan 2018

Carrefoursa'da önemli bir gelişme yaşandı. Şirket Genel Müdürü Ziya Hakan Ergin, istifasını sundu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Ergin'in yönetim kurulu toplantısında istifa ettiği ve istifanın kabul edilerek yerine aynı 16.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla Finans Direktörü görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu'nun Vekaleten atandığı ifade edildi.

"Yeni görevlendirme en kısa sürede yapılacak"

Konuyla ilgili olarak Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu, “Görev süresince, Carrefoursa’ya olan katkılarından dolayı Hakan Ergin’e teşekkür ediyoruz. Halen Carrefoursa’da CFO görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu, yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

BIST 100'de işlem gören Carrefoursa hisseleri gün içerisinde yüzde 4'e yakın artıda hareket ederken, haber sonrası önemli bir değişim meydana gelmedi.