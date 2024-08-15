ÇAYKUR üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı

Üreticilerin alım şartlarını kolaylaştıracak tüm adımların, üreticilerin güvencesi olan ÇAYKUR tarafından atılacağı vurgulanan açıklamada, "Üreticilerimizin bu süreçte kurumumuz tarafından açıklanacak yöntemleri uygulamaları ve çay toplama sürecini aceleye getirmemeleri, alın teri olan çay mahsulünün asıl sahip olduğu değeri bulması bakımından önem arz edecektir. Bu konuda ortaya koyduğumuz gayretleri üreticilerimizin de desteği sayesinde başarıya ulaştıracağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.