"Cazip fırsatlar sunuyoruz Türkiye’de mikroçip üretin"
DEİK Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Necmettin Uzun, Tayvan’ın dünya çip üretiminin üçte ikisini tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, “Türkiye’de çok cazip yatırım fırsatları var. Ortak yapacağımız yatırımla Türkiye’de üretilecek çipleri Orta Doğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetlerine taşıyabiliriz” dedi.
Hamide HANGÜL
Tayvan’ın bilişim teknolojileri (BİT) endüstrisinin merkezi konumunda olan ve 300 binden fazla fabrikanın bulunduğu Yeni Taipei Şehri Belediyesi, uluslararası iş birliklerini geliştirmek için aralarında mekanik imalat, sağlık hizmetleri, elektronik sektörlerin de bulunduğu 20 şirketten oluşan bir heyetle Türkiye’ye geldi.
Karşılıklı iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, 2.3 milyar dolarlık dış ticaret hacminin daha yukarılara taşınması için karşılıklı iş birliklerine işaret edilerek, kazan-kazan vurgusu yapıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Tayvan Türkiye İş konseyi Başkanı Necmettin Uzun, Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olmasının yanı sıra, yatırımda da cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, Tayvanlı şirketlere otomotiv, mikroçipler, enerji, gıdada yatırım çağrısında bulundu.
"Gıda, otomotiv ve enerjide de fırsatlar var"
Türkiye ve Tayvan arasındaki dış ticarete değinen Uzun, “Türkiye geçtiğimiz yıl Tayvan’a, 192 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatımız 2.2 milyar dolar oldu. Dolayısıyla Türkiye ve Tayvan arasındaki dış ticaret hacmine baktığımızda, 2.3 milyar dolarlık bir rakam görüyoruz, İş konseyi olarak da ticaret dengesinin geliştirilmesini önceliklediğimizi de belirtmek istiyorum” dedi. İki ülke şirketlerinin ticarette daha aktif olmasını desteklediklerini ve teşvik ettiklerinin altını çizen Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yenilenebilir enerji, gıda, turizm, teknoloji, otomotiv ve birçok sektörde fırsatların mevcut.
Katılım sağlayan Tayvan heyetine de Türkiye’nin turizmi açısından bütün Tayvanlıları Türkiye’ye şiddetle bekliyoruz. Ticaret hacmimizin yanında, turizim açısından Tayvan’dan hemen hemen her gün bir uçuşumuz var. Ege’den Akdeniz’e, Urfa’dan Göbeklitepe, Nemrut Dağı’na kadar gezilmesi gereken turizm harikalarımız var. İş Konseyi olarak, iki ülke ticaretinin çok yönlü gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada sizlerin katkısını bekliyoruz” diye konuştu.
"Kazan kazan noktasına götürür"
Son yıllarda küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların, ikili ticaretin önemini artırdığına dikkati çeken Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Tayvan arasındaki iş birliği ayrı bir önem arz ediyor. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, uçaklardaki elektrikli araçlara kadar birçok aygıtın ve teknolojinin temelini oluşturan ve sizin de en kuvveli olduğunuz konu mikroçipler.
Dünyanın üçte ikisinin tedarikini sağlayan Tayvan, dünya ekonomisinin bu konudaki hayati önemli işlevini üstlenmiş durumda. Türkiye’de çok ciddi, cazip yatırım fırsatları var. Bulunduğumuz konjonktürel yapıda, Orta Doğu, Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri gibi ticari kanalları geliştirebileceğiniz bir noktada olduğumuzun altını özellikle çiziyorum. Çünkü 192 milyon doları aşmamız gerekiyor. Türkiye’de ortak yapacağımız bir yatırımı, Türk Cumhuriyetleri’ne, Balkanlar’a taşıyabiliriz. Bu da kazan kazan noktasına götürür.”
"Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’ya açılmak için önemli bir merkez"
Taipei Şehri Belediye Başkan Yardımcısı Chu Ti-Chih, “Avrasya Köprüsü” olarak bilinen Türkiye’nin sadece Avrupa’nın 6. en büyük ekonomisi olmadığını, aynı zamanda AB ülkeleriyle uzun süredir yakın bağlara sahip köklü bir endüstriye sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin, Yeni Taipei Şehri işletmeleri için Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına genişlemek için stratejik bir merkez olabileceğini vurgulayan Ti-Chih, “Türkiye’nin iddialı yüzüncü yıl politikası kapsamında, hükümet ekonomik ve endüstriyel kalkınmayı ve altyapıyı teşvik etmek için çeşitli çalışmalar uygulamaya devam etmektedir.
Son yıllarda Türkiye, ‘Akıllı Şehirler Ulusal Politikası ve Eylem Planı’ ve ‘Enerji Verimliliği Eylem Planını’ aktif olarak tanıtarak dijital dönüşümü ve yenilenebilir enerji gelişimini teşvik etmektedir. Bu ziyaret, yerel firmalarla bağlantı kurarak uluslararası ticareti ve somut işbirliklerini teşvik etmeyi, ikili işbirliği köprüleri oluşturmayı ve Yeni Taipei’yi, Türkiye için güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.
Türk şirketlerle görüşecekler: Tayvan’ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) endüstrisinin merkezi olan Yeni Taipei Şehri Belediyesi, aralarında mekanik imalat, sağlık hizmetleri, elektronik şirket yönetcileri ile birlikte Türkiye'ye çıkarma yaptı. Heyet Türk şirketlerle görüşecek.