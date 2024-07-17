"Cazip fırsatlar sunuyoruz Türkiye’de mikroçip üretin"

Hamide HANGÜL

Tayvan’ın bilişim tekno­lojileri (BİT) endüstrisi­nin merkezi konumunda olan ve 300 binden fazla fabrika­nın bulunduğu Yeni Taipei Şehri Belediyesi, uluslararası iş birlik­lerini geliştirmek için aralarında mekanik imalat, sağlık hizmetle­ri, elektronik sektörlerin de bu­lunduğu 20 şirketten oluşan bir heyetle Türkiye’ye geldi.

Karşı­lıklı iş görüşmelerinin gerçekleş­tirildiği etkinlikte, 2.3 milyar do­larlık dış ticaret hacminin daha yukarılara taşınması için karşı­lıklı iş birliklerine işaret edilerek, kazan-kazan vurgusu yapıldı. Et­kinliğin açılışında konuşan Tay­van Türkiye İş konseyi Başkanı Necmettin Uzun, Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olmasının yanı sıra, yatırımda da cazip fırsatlar sunduğunu belir­terek, Tayvanlı şirketlere otomo­tiv, mikroçipler, enerji, gıdada ya­tırım çağrısında bulundu.

"Gıda, otomotiv ve enerjide de fırsatlar var"

Türkiye ve Tayvan arasındaki dış ticarete değinen Uzun, “Tür­kiye geçtiğimiz yıl Tayvan’a, 192 milyon dolar ihracat yaparken, it­halatımız 2.2 milyar dolar oldu. Dolayısıyla Türkiye ve Tayvan arasındaki dış ticaret hacmine baktığımızda, 2.3 milyar dolarlık bir rakam görüyoruz, İş konseyi olarak da ticaret dengesinin ge­liştirilmesini önceliklediğimizi de belirtmek istiyorum” dedi. İki ülke şirketlerinin ticarette daha aktif olmasını desteklediklerini ve teşvik ettiklerinin altını çizen Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yenilenebilir enerji, gı­da, turizm, teknoloji, otomotiv ve birçok sektörde fırsatların mev­cut.

Katılım sağlayan Tayvan he­yetine de Türkiye’nin turizmi açı­sından bütün Tayvanlıları Türki­ye’ye şiddetle bekliyoruz. Ticaret hacmimizin yanında, turizim açı­sından Tayvan’dan hemen he­men her gün bir uçuşumuz var. Ege’den Akdeniz’e, Urfa’dan Gö­beklitepe, Nemrut Dağı’na kadar gezilmesi gereken turizm harika­larımız var. İş Konseyi olarak, iki ülke ticaretinin çok yönlü geliş­mesini desteklemeye devam ede­ceğiz. Bu noktada sizlerin katkısı­nı bekliyoruz” diye konuştu.

"Kazan kazan noktasına götürür"

Son yıllarda küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların, ikili ticaretin önemini artırdığına dikkati çeken Uzun, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Türkiye ve Tayvan arasındaki iş birliği ayrı bir önem arz ediyor. Bilgisayarlar, akıllı te­lefonlar, uçaklardaki elektrikli araçlara kadar birçok aygıtın ve teknolojinin temelini oluşturan ve sizin de en kuvveli olduğunuz konu mikroçipler.

Dünyanın üçte ikisinin tedarikini sağlayan Tay­van, dünya ekonomisinin bu ko­nudaki hayati önemli işlevini üst­lenmiş durumda. Türkiye’de çok ciddi, cazip yatırım fırsatları var. Bulunduğumuz konjonktürel ya­pıda, Orta Doğu, Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri gibi ticari kanal­ları geliştirebileceğiniz bir nok­tada olduğumuzun altını özellik­le çiziyorum. Çünkü 192 milyon doları aşmamız gerekiyor. Türki­ye’de ortak yapacağımız bir yatırı­mı, Türk Cumhuriyetleri’ne, Bal­kanlar’a taşıyabiliriz. Bu da kazan kazan noktasına götürür.”

"Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’ya açılmak için önemli bir merkez"

Taipei Şehri Belediye Başkan Yardımcısı Chu Ti-Chih, “Avrasya Köprüsü” olarak bilinen Türkiye’nin sadece Avrupa’nın 6. en büyük ekonomisi olmadığını, aynı zamanda AB ülkeleriyle uzun süredir yakın bağlara sahip köklü bir endüstriye sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin, Yeni Taipei Şehri işletmeleri için Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına genişlemek için stratejik bir merkez olabileceğini vurgulayan Ti-Chih, “Türkiye’nin iddialı yüzüncü yıl politikası kapsamında, hükümet ekonomik ve endüstriyel kalkınmayı ve altyapıyı teşvik etmek için çeşitli çalışmalar uygulamaya devam etmektedir.

Son yıllarda Türkiye, ‘Akıllı Şehirler Ulusal Politikası ve Eylem Planı’ ve ‘Enerji Verimliliği Eylem Planını’ aktif olarak tanıtarak dijital dönüşümü ve yenilenebilir enerji gelişimini teşvik etmektedir. Bu ziyaret, yerel firmalarla bağlantı kurarak uluslararası ticareti ve somut işbirliklerini teşvik etmeyi, ikili işbirliği köprüleri oluşturmayı ve Yeni Taipei’yi, Türkiye için güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

Türk şirketlerle görüşecekler: Tayvan’ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) endüstrisinin merkezi olan Yeni Taipei Şehri Belediyesi, aralarında mekanik imalat, sağlık hizmetleri, elektronik şirket yönetcileri ile birlikte Türkiye'ye çıkarma yaptı. Heyet Türk şirketlerle görüşecek.