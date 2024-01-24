Çelebi’nin büyüme stratejisi Asya-Pasifik bölgesine odaklı

Necmi ÇELİK

Çelebi Grup CEO’su Dave Dorner, DÜNYA’nın sorularını yanıtlarken Çelebi’nin küresel varlığını güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Marka olarak Çelebi’yi yakın gelecekte nasıl konumlandırıyorsunuz,hem hizmet yelpazesi hem de rekabetçi pazarlar yönünden?

Yer hizmetlerinde 65 yıllık tecrübe ve uzmanlığa sahip Çelebi Havacılık olarak, faaliyet stratejimizin temelini en yüksek seviyede emniyet ve mükemmel hizmet sunmak oluşturuyor. Bunun yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz her ülkede havacılık sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İnovasyon, kalite ve müşteri memnuniyetini odağına alan ve hizmetlerine değer katan bir şirket olarak, paydaşlarımız ve müşterilerimiz için daima güvenilir bir iş ortağı olarak hareket ediyoruz.İstikrarlı bir şekilde büyüyen ve sürekli gelişen bir şirket olarak, genişlemeyi ve havacılık sektörüne yön veren önemli pazarlarda kilit bir oyuncu olmayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yeni pazarları ağımıza dâhil etmek için yoğun bir şekilde çalıştığımızı da belirtmek isterim.

“2023 başarılarla dolu bir yıl”

Çelebi’nin Türkiye’de ve dünyada hizmet ağı 2023’te nasıl bir gelişme gösterdi, coğrafi veya bölgesel büyüme odağınız nereler olacak?

2023, bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu. Covid-19 pandemi döneminin olumsuz etkilerinin tamamen ortadan kalktığı bir yıl geçirdik. Pandemi döneminde aldığımız tedbirlerin 2023 yılındaki başarımıza önemli katkısı olduğunu ve gelecek hedeflerimize ulaşmamız için bize güven ve güç verdiğini söyleyebilirim.

Zorlu pandemi koşullarında tüm çalışanlarımıza desteğimizi sürdürdük ve onların olumsuz koşullardan etkilenmesini önledik. 2023 yılında Hindistan’da Chennai, Ahmedabad ve Goa havalimanlarında faaliyete başlarken, Tanzanya’daki hizmetlerimizi genişleterek buradaki konumumuzu güçlendirdik.

Önümüzdeki dönemler için de Güneydoğu Asya, Güney Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarları radarımızda. İstikrarlı büyüme stratejimiz doğrultusunda ağımızı genişletirken, Çelebi’yi karakterize eden yüksek hizmet mükemmelliği standardından ödün vermeden bunu yapmaya devam edeceğiz.

Havalimanları tüm dünyada hızlı teknolojik dönüşümler geçiriyor ve havayollarının ve havalimanlarının beklentileri artıyor. Teknoloji ve dijitalleşmede hangi noktadasınız?

Küresel havacılık ortamındaki hızlı teknolojik dönüşümlerle hem havayollarının hem de yolcuların artan beklentilerine yanıt olarak stratejik dijitalleşme çözümlerine odaklanıyoruz.

Yer hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için yapay zekâ, akıllı otomasyon ve robot teknolojilerine yatırım yapıyor, sistemlerimiz, tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve müşterilerimiz arasında gerçek zamanlı bilgi aktarımını sağlamak için ortak veri ağı yapıları kuruyor, sorunsuz ve bilinçli bir seyahat deneyimi sunmak için dijital çözümler geliştiriyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm havalimanlarında yer hizmetleri alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekipman teknik verilerinin merkezi bir sistemden anlık olarak takip edilmesi, arızaların önceden tahmin edilmesi, havalimanı güvenlik önlemlerine uyumun otomatik olarak kontrol edilmesi gibi süreçler odak alanlarımız arasında yer alıyor.

“Elektrikli araçlara yatırım yapıyoruz”

Sürdürülebilirlik yönünden Çelebi, havacılık sektörünün mevcut çabalarına nasıl bir katkı sağlıyor?

Sürdürülebilirlik kapsamında önemli girişimlerimizden biri elektrikli ve çevre dostu yer destek ekipmanlarının entegrasyonudur. İstanbul Havalimanı'nda 15 yeni elektrikli operasyonel araç, Hindistan istasyonlarında 12 elektrikli yolcu otobüsü, Türkiye istasyonlarında kullandığımız ilk elektrikli buz çözme aracı bu çabalarımızın bazı örneklerinden bazıları.

Bugün, küresel ekipman filomuzun yüzde 33’ü elektrikli ve bu oranı kısa vadede iki katından fazla artırmayı planlıyoruz. Türkiye’deki havalimanlarında bir ilk olarak İstanbul Havalimanı’nda Gold ve Silver Leed sertifikalarına sahibiz.

Bir başka örnek olarak da 37.000 m2lik bir alanı kaplayan ve 3,2 Mg güç kapasitesine sahip Delhi Kargo Depomuzun çatısında güneş panelleriyle elektrik enerjisi sağlamak üzere önemli bir yatırıma imza attığımızı söyleyebilirim. Küresel karbon ayak izimizi azaltmak için yılda 63 ton CO2 azaltımı hedefliyoruz. Frankfurt Havalimanı’nda hibrit araçlara geçişimiz 2021 yılından bu yana emisyonlarda yüzde 20’lik bir azalma sağladı.

Büyümenin lokomotifi yurtiçi pazarlar mı yurtdışı pazarlar mı olacak?Özellikle EMEA, Asya-Pasifik bölgesine yönelik yaklaşımınız nedir?

Büyüme stratejimizin temelinde Çelebi Havacılık'ı gelişmekte olan pazarlarda lider ve aynı zamanda paydaşları için değer yaratan bir çözüm ortağı haline getirmek yer alıyor. Bu kapsamda büyümemiz, hem mevcut pazarlardaki hizmet yelpazemizi genişleterek hem de yeni pazarlarda inorganik büyümeyle sağlanacaktır.

Bu çerçevede hangi ülkelerde hangi hizmetleri sunmak istediğimizi belirledik ve bu pazarlara açılmak için yol haritamızı oluşturduk.Havacılık sektörünün dinamikleri ile Çelebi’nin büyüme stratejisini birleştirdiğimizde, stratejik olarak konumlanmamız gereken coğrafyanın Asya Pasifik bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme için ölçek ekonomisi önemli bir başarı kriteri olduğundan, Orta Doğu ve Afrika’da sınırlı sayıda ülke, bizim için öne çıkıyor.

“Önceliğimiz dijital çözümler geliştirmek”

Çelebi, yolcu ve kargo tarafında havacılık endüstrisinin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek ne tür uygulamalar geliştiriyor?

Yolcu tarafında, seyahat deneyimini iyileştirmek için dijital çözümler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Kargo tarafında ise gelişmiş takip ve yönetim sistemleriyle kargo elleçleme operasyonlarımızı sürekli olarak optimize ediyor, tedarik zincirinde verimlilik ve şeffaflık sağlıyoruz. Çelebi Havacılık’ta, trendleri takip etmek ve ortaya çıkabilecek fırsatları öngörmek için aktif olarak pazar araştırması yapıyoruz, bu da hizmetlerimizi proaktif olarak uyarlamamızı sağlıyor. Teknolojik gelişmeler, müşteri odaklı çözümler ve ileriye dönük bir yaklaşımı birleştirerek hem yolcu havayollarının hem de kargo ortaklarının değişen ihtiyaçlarını karşılayarak sektörde güvenilir bir ortak olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.