Cemile Banu Hızlı Mplus MENA CEO’su olarak atandı

Avrupa’da hızlı büyüyen BPO, Teknoloji ve Danışmanlık şirketler grubu Mplus’ın en büyük üyesi olarak yerini alan ve arkasındaki 22 yıllık CMC Türkiye tecrübesini gruba taşıyan Mplus Türkiye, operasyonel gücünü artırıyor. Benimsediği birleşme ve satın alma stratejisi doğrultusunda kısa sürede 10’un üzerine birleşme ve satın alma yatırımı yapan Mplus Grup’un en önemli üyesi olan Mplus Türkiye’nin kıtalar arası büyüme performansı, operasyon faaliyetlerine de yansıdı.

2020 yılından beri grubun Türkiye operasyonuna liderlik eden Cemile Banu Hızlı, Haziran 2023 itibariyle bu görevine ek olarak MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine de CEO olarak atandı. Görev alanı genişleyen Hızlı, Türkiye’deki mevcut sorumluluklarının yanı sıra; Mplus Gürcistan’la birlikte ilgili bölge ve gruba yeni eklenecek deniz aşırı ülkelerdeki operasyonlarını da liderlik edecek.

Mplus Türkiye; 49 lokasyonda, 58’in üzerinde ülkeden 300’den fazla kuruma 33 dilde hizmet veren Mplus Group’un en güçlü oyuncusu olarak; günden güne büyüyen BPO alanının BPTO dönüşümüne öncülük ederek, farklı sektörlerden global müşterilerine 360° müşteri deneyimi çözümleri sunarken Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile de Türkiye’den Avrupa’ya teknolojik çözümler ihraç ediyor.

Liderlik vizyonu, içgörüsü ve zorlukları aşma yeteneğiyle Mplus Türkiye’nin bu başarı hikayesinde çok önemli bir rolü olan Hızlı, Türkiye operasyonunun grubun büyüme yolculuğundaki kilit konumunu desteklemeye yeni görevinde de devam edecek. Bugüne kadarki görevi süresince finansal büyüme ve ekip yönetimi odağında etkileyici başarılara imza atan Hızlı, yeni süreçte grubun büyümesine büyük pencereden bakarak MENA bölgesindeki liderlik gücünü Türkiye operasyonuna da aktaracak.