Cengiz Enerji’den 58 milyon dolarlık hibrit santral yatırımı

Başak Nur Gökçam

Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminde 2 bin 800 MW kurulu güce sahip olan Cengiz Enerji’nin, devam eden ve tamamlanan yatırımların toplam gücü 4 bin 937 MW’a ulaştı. Mevcut portföyünün yüzde 60’ından fazlasını yenilenebilir enerjinin oluşturduğu şirket, önümüzdeki dönemde yatırım planlarının tamamını yenilenebilir enerjiye ayıracak.

Cengiz Enerji, bu alandaki kurulu gücünü birkaç yıl içinde 3 bin 900 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Enerjinin, Cengiz Holding’in sanayi ve enerji odaklı sürdürülebilir büyüme stratejisinin itici güçlerinden biri olduğunu söyleyen Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, “Grubun yeşil sanayi vizyonuna yaptığı katkıların yanında, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin de özel sektördeki en büyük temsilcilerinden biri konumundayız.

Ülkemizin doğal kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hibrit projelerle de mevcut yatırımlarımızın verimliliğini ve kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni yatırımlarla kısa vadede şirketin portföyünde bulunan yenilenebilir kaynaklı üretimi artıracaklarının altını çizen Eskiçırak, “Kısa dönemde yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüzü 2 bin 800 MW’den 3 bin 900 MW’ye çıkaracağız. Türkiye’deki ilk hibrit enerji santralini yapan şirket olarak, iki kaynaktan elektrik üretimine olanak veren bu yatırımlarımız sürecek.

Rüzgâr enerji santrallerinin sahasına güneş enerji santrali kurulumlarına Sinop’ta başladık. Normalde düz bir arazide 12 bin metrekareye 1000 megawatt sığdırmak mümkün fakat burası engebeli bir arazi olduğu için 500 bin metrekarelik bir alanda yatırımı gerçekleştirmek durumunda kaldık. Buradaki santral ile yıllık 44 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Bundan sonrasında hibrit enerji santrali çalışmalarımızı diğer rüzgâr santrallerimizde de sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı için şebekenin işletilebilir olması gerektiğine değinen Eskiçırak, “Burada depolama yatırımlarının önemi ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ederken, depolama yatırımları için de başvurularımızı yaptık.

Cengiz Enerji, grubun sanayi tesislerinin iç tüketimine yönelik yatırımlar da gerçekleştiriyor. Eti Alüminyum’la başladığımız güneş enerji santralleri yatırımına Eti Bakır için devam ediyoruz. Tüm sanayi tesislerimizin elektriğini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor” ifadelerinde bulundu.

Kuşlar riskli bölgeye girerse, türbin duracak

Gökçetepe RES projesiyle Türkiye’de ilk kez kullanılması planlanan teknoloji üzerine çalışan Cengiz Enerji, RES’lerde radar kullanarak optik teknolojisi ile kuş hareketlerini tespit edecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü değerlendirme süreci devam eden proje ile 10 kilometreye kadar uzaklıkta kuşlar tespit edilebilecek. Aynı anda yüzlerce kuşu tespit edebilme kapasitesine sahip olan bu radarlar, her kuşun rotası üzerinde sadece birkaç metrelik bir hata payına sahip olacak.

Kuş sürülerinin tespit edildiği sistem ile ilk aşamada ses dalgaları ile kuşlar, tehlikeli bölgenin dışına yönlendirilecek. Kuşların riskli bölgeye girme durumunsa ise bu bilgiyi SCADA üzerinden ileterek türbini otomatik olarak durdurulacak. Ayrıca sistem yapay zekâ ile eğitilebilme yeteneği sayesinde farklı kuş türlerini tanıyabilecek.