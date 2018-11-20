Chassis Brakes International ekip ruhunu yarışmaya taşıdı

20 Kasım 2018

BURSA - Otomotiv fren çözümlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Chassis Brakes International, çalışan motivasyonuna katkı sağlama faaliyetleri kapsamında, ünlü isimleri şirket bünyesinde ağırlamaya devam ediyor.

Şirket çalışanlarının bir arada olması, sosyalleşmesi, eğlenerek öğrenmesi ve ekip ruhunun gelişimine katkı sağlanması adına pek çok motivasyon etkinliğine imza atan Chassis Brakes International, bu doğrultuda son olarak Kelime Oyunu adlı yarışma programıyla tanınan sunucu Ali İhsan Varol'u çalışanlarla buluşturdu.

Son derece eğlenceli bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, Ali İhsan Varol’un sunuculuğunda çalışanlarla birlikte kelime oyunu oynanırken, eğlenceli soruların yanı sıra şirketin yeni stratejisi ve değerlerinin yer aldığı sorularla da farkındalık oluşturuldu.

Çalışanların hem eğlenip hem de bilgilendirildiği etkinlik tüm katılımcılar açısından oldukça keyifli geçerken, Ali İhsan Varol tarafından yarışmada finale kalan 3 çalışana, televizyonda yayınlanan programa yarışmacı olma daveti geldi.

Şirket olarak, ileriye dönük güçlü hedefler doğrultusunda çalışanların motivasyonlarına da büyük önem verdiklerini belirten Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, “Belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz bu tip aktivitelerle, çalışanlarımızın birlik ve beraberliğini artırma, ekip olma duygusunu geliştirme ve motivasyonlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Şirketimizin gelecek vizyonunu ve stratejilerini çalışanlarımıza en iyi şekilde özümsetmek adına bu faaliyetlerin önemli bir farkındalık oluşturduğuna inanıyoruz. Ve bu konuda da bir kültür oluşturma gayretindeyiz. Bu tür faaliyetlerimiz kararlı bir şekilde devam edecek” dedi.