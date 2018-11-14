Chep, mavi paletlerinin mülkiyet hakkını koruyor

14 Kasım 2018

BEYZA COŞKUNTÜRK

İZMİR- Uluslararası tedarik zinciri Brambles Grubu’nun bir parçası olarak Avustralya’da kurulan Chep; hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek, perakende ve otomotiv sektörleri için iş süreçlerini optimize eden tedarik zinciri çözümleri üretiyor. 2009 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren firma, standart kalitede olmayan beyaz paletlerden ayrılan mavi paletleri ile tedarikçi ve üreticilere akıllı ve ekonomik tedarik zinciri çözümleri sunuyor.

İşbirliği sırasında müşterilerine mavi paletlerin mülkiyet hakkının kendilerinde olduğunu ve paletlerin tarafına iletilmesi gerektiğini aktararak mutabakat sağladıklarını ifade eden Chep Türkiye & Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin, mavi paletlerin çalınmasına ve kaybolmasına karşı sıkı önlemler aldıklarını ve gerektiğinde hukuki süreçlerle sürdürülebilir iş modelini koruduklarını söyledi. Aktekin, “Dünya çapında 54 ülkede 275 milyon paletlik dolaşım ağımız ve 14 bin çalışanımız bulunuyor. Chep’in verimliliği artıran iş modeli, beyaz paletlerin neden olduğu problemleri ve ekstra maliyetleri ortadan kaldırıyor, bu sayede şirketler sadece palet tedarik hizmeti almıyor, akıllı, ekonomik ve entegre tedarik zinciri yönetiminin de bir parçası oluyor. Chep, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli ve ekipman kalitesiyle benzerlerinden ayrılıyor” dedi.

Yeniden kullanım için servis merkezlerinde paletler onarılıyor

Türkiye’de yerli tedarikçiler tarafından yerli hammadde kullanılarak üretilen Chep’in mavi paletleri kiralandığı için, kullanılmayan hiçbir paletin bütçe planlamasına dahil edilmediğini söyleyen Aktekin, “ Böylece iş ortaklarımızın depolama maliyetlerini düşürüyor, paletlerin taşınması, toplanması ve onarım süreçlerini kendimiz üstleniyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz ile yaptığımız mutabakatta da ürün sevkiyatının nereye gönderileceğine dair bilgi alarak boşa çıkan paletleri sevkiyat noktalarından geri topluyoruz. Chep’in mavi paletleri, herhangi bir kaybolma veya çalınmaya karşı önlem almak, yasadışı yollarla satılmasını önlemek adına Chep logosu ve ‘Chep’in mülküdür’ gibi özel ibareleri ile kolaylıkla ayırt edilebiliyor” şeklinde konuştu.

CHEP’in sürdürülebilir iş modeli doğrultusunda kiralanan paletlerini yeniden kullanıma sunmadan önce düzenli olarak inceleyip onardığını dile getiren Aktekin, “Servis merkezlerinde uyguladığımız test programıyla darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonlarından geçirerek palette ve üründe hasar riskini minimum seviyeye indiriyor. Böylece dökülme ve kirlenmenin oluşmasını engelliyor, ürünlerin yeniden paketlenme süreçlerini ortadan kaldırıyoruz. Öte yandan sürdürülebilir iş modeli sayesinde doğal kaynaklara olan ihtiyacın azalmasına yardımcı oluyor, nakliye işbirliği programı kapsamında da TIR’ların kat ettiği uzun mesafeleri ve karbon salınımını ortadan kaldırıyoruz” dedi.