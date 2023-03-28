Chery, sektörde ilk 10 girdi!

Çinli otomotiv üreticisi Chery, uluslararası pazarlardaki genişleme hamlesini devam ettiriyor. Motor seçenekleri, donanımı ve tasarımıyla farklı modeller geliştiren marka, yüksek kalite seviyesini yakalayabilmek için yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Pazar araştırması ve danışmanlık şirketi J.D. Power tarafından yayınlanan “2022 Çin İlk Kalite Araştırması”na göre Chery, birçok ana akım ortak girişim marka arasında ilk 10 sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı. Bugüne kadar 17 binin üzerinde patent aldı.

Chery, aynı zamanda kapsamlı bir şekilde yükseltilmiş üretim ölçeği, üretim teknolojisi ve yönetim süreci ile kaliteli bir üretim süreci elde etmek için yüksek verimlilik, otomasyon, şeffaflık ve dijitalleşme avantajlarına sahip bir üretim tesisi kurdu.