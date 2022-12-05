CHOMAR, siber güvenlikte 182 ülkede çözüm sağladı

MERSİN

CHOMAR Siber Güvenlik CEO’su S. Bilgehan Üstündağ, geliştirdikleri siber güvenlik yazılımlarının savunma sanayi, elektronik haberleşme, enerji, bankacılık, kritik kamu hizmetleri ile ulaştırma sektörlerinde, risk doğuran kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve virüs saldırılarına karşı koruma sağladığını belirtti.

“Dünyada sayılı üreticileri arasına girmeyi başardık”

Dünyada en yüksek kriterli OPSWAT Gold sertifikasını 2016 Eylül ayında hak ettiklerini, 2019 Ekim ayında değişen kriterler nedeniyle mevcut sertifikalarını OPSWAT Platinum seviyesine çıkararak dünyada sayılı antüvirüs üreticileri arasına girme başarısı gösterdiklerini bildiren Üstündağ, Deloitte Türkiye tarafından oluşturulan; kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan şirketler listesine yüzde 946 büyüme oranı ile üçüncü olarak girdiklerini vurguladı. Türkiye’nin yüksek ihracat hedefine ulaşması için siber güvenlik sektörü ve teknoloji ihracatının da önemli bir kalem olduğunun altını çizen Bilgehan Üstündağ, “Küresel pazara hitap eden, özgün, uç nokta koruma ürünlerimizi ABD’den Hindistan’a, Japonya’dan Avustralya’ya, Romanya’dan Almanya’ya, Endonezya’dan Tayland’a kadar dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Küresel pazarlarda etkin olduğumuz ülke sayısı 182’ye ulaştı” diye konuştu.