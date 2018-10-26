Çimento sektöründe tarihi gün: Oyak'tan peş peşe dev hamle geldi

26 Ekim 2018

OYAK Grubu ulusal ve uluslararası piyasalarda büyük yankı uyandıran iki büyük yatırımı peş peşe açıkladı.

OYAK Çimento, Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company ile imzaları attı ve hisselerinin yüzde 40’ına karşılık 640 milyon dolar değerle stratejik ortaklık yaptı.

OYAK Çimento’daki bu büyük hamlenin ardından, ikinci büyük yatırım da kesinleşti. Bünyesinde OYAK Çimento’yu da bulunduran OYAK Grubu Brezilyalı Intercement şirketine ait olan, Avrupa’nın en büyük çimento markalarından Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin her sektörde dünya çapında oyuncuya ihtiyacı var. Bu doğrultuda Türk çimento sektörünün son yıllardaki en büyük başarısına imza attık ve Avrupa’da sektörün en saygın markalarından olan Cimpor’u satın aldık. OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yatırımlarımızı sürdürecek, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak adına Türkiye’de ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz.”



İlk fabrikası 1984 yılında kurulan Portekiz pazar lideri Cimpor, yaklaşık 6.5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip. Cimpor’un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde’de torbalama tesisi ve deniz terminali, 42 hazır beton tesisi, 15 agrega tesisi, 1 kireç, 1 kağıt torba üretim, 2 harç ve 1 travers fabrikası bulunuyor.

2018’in en büyük yabancı yatırımı OYAK’la geldi