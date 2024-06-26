Çimko, borsaya açılıp 'niş' ürünlerle pazarı büyütecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Yıllık 9,4 milyon ton çi­mento ve 5,4 milyon ton klinker kapasitesiyle Türkiye çimento pazarında fa­aliyet gösteren Sanko Holding kuruluşu Çimko, hem iç pazar hem de ihracata yönelik ürün çeşitliliğini artırmak için yatı­rım atağına devam ediyor. Kah­ramanmaraş/Narlı, Adıyaman ve Bartın’da bulunan 3 enteg­re çimento fabrikası, Ereğli’de 1 öğütme tesisi, Gaziantep ve Kilis’teki 2 paketleme tesisi­nin yanı sıra 13 ilde 40 hazır be­ton tesisi bulunan grup, 5 kıta­da 20’den fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç ediyor.

PwC ra­poruna göre, ‘Türkiye’de en bü­yük üretim kapasitesine sahip ilk 5 şirketinden biri’ olan Çim­ko, özellikle Adıyaman fabrika­sında geliştidiği özellikli ürün ‘petrol kuyusu çimentosu’na ek olarak ‘beyaz çimento’ üre­timine hazırlanıyor.

Halka arz için SPK başvurusunu da ya­pan Çimko, halka arzdan elde edilecek gelirleri yine yatırıma dönüştürecek. Çimko Çimen­to & Hazır Beton Sanayi Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, gru­bun yatırımları ve hedeflerini DÜNYA’ya değerlendirdi. Gru­bun son 5 yıla 225 milyon dolar yatırım yaptığını açıklayan Kır­ca, bunun 125 milyon dolarının 2023’te yapıldığını belirtti.

Beyaz çimento üretimi 2025’te başlayacak

Şubat ayında yaşanan Kah­ramanmaraş depremleri ne­deniyle üretim kapasitesini iç pazara yönlendirdiklerini ve global belirsizlikler nede­niyle ihracatın satıştaki payı­nın azaldığını söyleyen Kırca, “Bu gelişmeler doğrultusunda toplam ciromuz enflasyondan arındırıldıktan sonra %14 art­tı. Önceki yıllarda toplam ciro içinde %35 düzeyinde olan ih­racatın payı ise %18,36’ya düş­tü” dedi.

Geçen yıl daha niş bir ürün olan beyaz çimento üret­mek amacıyla Adıyaman fab­rikasında başlatılan dönüşüm yatırımına devam ettikleri­ni anlatan Kırca, “Mevcut gri klinker hattını ikili sisteme dönüştürerek, değişen piya­sa şartları doğrultusunda ge­rektiğinde gri klinker ve beyaz klinker, aynı üretim hattında gerektiğinde petrol kuyusu çi­mentosu üretimi yapacak es­nekliğine sahip olacağız. Ya­tırımı 2025'te devreye almayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

“Halka arzla yeni fırsatlara bakacağız”

Halka arz için başvurunun yapıldığı Çimko’da SPK onayı ile birlikte %20’sinin borsaya açılması planlanıyor. “Biz yatı­rımlarımıza ara vermiyor, ye­ni fırastları kolluyoruz” diyen Kırca, sözlerine “Bugüne kadar çimentoya, betona, agregaya 5 yılda 225 milyon dolar yatırım yaptık, yapmaya da devam ede­ceğiz” diye devam etti.

Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yatırıma dönüşeceğini dile ge­tiren Kırca, bu yıl ilave yatırım­lar olacağının haberini verdi. Kırca’nın aktardığı bilgilere gö­re şirketin yatırım projeksiyo­nu şöyle: İlk başta çimento, be­ton, agrega tarafında birbirini tamamlayan alanlarda, ülkemi­zin, bölgenin ihtiyaçlarına yö­nelik ürün yatırımı yapılacak. İkinci olarak, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji için yatırım yapılacak. Sonra özel ürün yatı­rımlarında beyaz çimonto ya­tırımı tamamlanacak. İhracata dönükolacağı için yurtdışı yatı­rımlar yapılacak.

Yine sürdürü­lebilirlik kapsamında alterna­tif yakıtları maksimize etmek için yatırımlar olacak. Kırca, “Dolayısıyla bu stratejik alan­larda oluşturduğumuz fonları tekrardan yatırım yaparak ül­kemize değer katmayı planlı­yoruz” dedi. Grubun kullandığı elektriği yenilenebilir kaynak­lardan temin etmek amacıyla 2023'te 6 adet güneş enerjisi santralini bünyesine kattığını hatırlatan Kırca, “Ankara, İz­mir ve Manisa’da 750 dönüm alan üzerine kurulu 49 MW kurulu güce sahip 6 adet güneş enerjisi yatırımlarımızla yıllık yaklaşık 80 milyon KWh’a ya­kın üretim yapıyoruz. Bu yakla­şık 16 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına karşılık geliyor” diye konuştu.

Enerji yatırımlarının bu yıl da devam ettiğini akta­ran Kırca, “Kurulu 6 adet güneş enerjisi yatırımımıza ek olarak; Kahramanmaraş Pazarcık’ta ve İzmir Dikili’de toplamda yakla­şık 55 MW kurulu güce sahip 4 adet güneş santralı kurulumu için çağrı mektuplarını aldık. Bunun yanında, 65 MW ku­rulu güce sahip güneş santralı kurulumu için çağrı mektubu başvuruları yaparak toplam­da 49 MW olan mevcut kurulu gücümüzü toplamda 170 MW lık güneş enerjisi portföyüne ulaştırmayı planlıyoruz. Tüm bu yaptığımız ve yapacağı­mız yatırımlar ile hedefimiz, 10 yıl içinde enerji ihtiyacımı­zın yüzde 100’ünü yenilenebi­lir enerjiden karşılar konuma gelmek” dedi.

Çimentoya kadın eli değiyor

Önder Kırca, Son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 50 artırarak istihdamı bin 500 kişiye çıkardıklarını açıkladı. Kırca, özellikle beyaz yakada her 5 çalışandan 1’inin kadın olduğunu belirterek, “Son 5 yılda ne badireler atlattık ama biz istihdamı azaltmadık, artırdık. Yaptığımız yatırımlarla, yeni değer katacağımız alanlarla, ülkemize katacağımız değerlerle bunu sağladık. İhtiyacımız vardı, bu insanları istihdam ettik. Çimento gibi erkek egemen bir sektörde biz kadın çalışan sayısını da artırdık” dedi.

Hazır beton tesisi 40’a ulaştı

Çimko, hazır betonda kapasiteyi yıllık 6 milyon metreküpe çıkarırken, tesis sayısını da 40’a yükseltti. Hazır beton iş kolunda öz kaynaklara döndüklerini söyleyen Genel Müdür Önder Kırca, “Hazır betonda önemli bir girdi olan agrega temini için yatırımlar yaparak hammadde tedarikinde ve üretim maliyetlerinde kontrol sahibi olmayı hedefliyoruz. Hazır beton üretiminde en önemli ikinci girdi olan agregayı da kendi kaynaklarımızdan temin etmek için ikinci agrega tesisimizi kapasitemizi 5,6 milyon tona çıkardık” dedi. Hazır betonda kapasitenin araç sayısıyla ölçüldüğünü belirten Kırca, “Transmixer dediğimiz özel kamyonlarda betonu yükleyip şantiyelere ulaştırırız. 350’nin üzerinde bir araç filosuna ulaştık. 75 mobil pompayı da bünyemizde bulunduruyoruz” diye konuştu.