Çimko, borsaya açılıp 'niş' ürünlerle pazarı büyütecek
Sanko Holding kuruluşu Çimko, yeni ürün yatırımlarına devam ediyor. Petrol kuyusu çimentosundan sonra beyaz çimento üretimine de hazırlanan şirket, borsaya açılmak için SPK onayını bekliyor. Şirketin Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, halka arz gelirini de yatırıma dönüştüreceklerini belirterek, gelecek hedeflerini DÜNYA gazetesine anlattı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Yıllık 9,4 milyon ton çimento ve 5,4 milyon ton klinker kapasitesiyle Türkiye çimento pazarında faaliyet gösteren Sanko Holding kuruluşu Çimko, hem iç pazar hem de ihracata yönelik ürün çeşitliliğini artırmak için yatırım atağına devam ediyor. Kahramanmaraş/Narlı, Adıyaman ve Bartın’da bulunan 3 entegre çimento fabrikası, Ereğli’de 1 öğütme tesisi, Gaziantep ve Kilis’teki 2 paketleme tesisinin yanı sıra 13 ilde 40 hazır beton tesisi bulunan grup, 5 kıtada 20’den fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç ediyor.
PwC raporuna göre, ‘Türkiye’de en büyük üretim kapasitesine sahip ilk 5 şirketinden biri’ olan Çimko, özellikle Adıyaman fabrikasında geliştidiği özellikli ürün ‘petrol kuyusu çimentosu’na ek olarak ‘beyaz çimento’ üretimine hazırlanıyor.
Halka arz için SPK başvurusunu da yapan Çimko, halka arzdan elde edilecek gelirleri yine yatırıma dönüştürecek. Çimko Çimento & Hazır Beton Sanayi Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, grubun yatırımları ve hedeflerini DÜNYA’ya değerlendirdi. Grubun son 5 yıla 225 milyon dolar yatırım yaptığını açıklayan Kırca, bunun 125 milyon dolarının 2023’te yapıldığını belirtti.
Beyaz çimento üretimi 2025’te başlayacak
Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle üretim kapasitesini iç pazara yönlendirdiklerini ve global belirsizlikler nedeniyle ihracatın satıştaki payının azaldığını söyleyen Kırca, “Bu gelişmeler doğrultusunda toplam ciromuz enflasyondan arındırıldıktan sonra %14 arttı. Önceki yıllarda toplam ciro içinde %35 düzeyinde olan ihracatın payı ise %18,36’ya düştü” dedi.
Geçen yıl daha niş bir ürün olan beyaz çimento üretmek amacıyla Adıyaman fabrikasında başlatılan dönüşüm yatırımına devam ettiklerini anlatan Kırca, “Mevcut gri klinker hattını ikili sisteme dönüştürerek, değişen piyasa şartları doğrultusunda gerektiğinde gri klinker ve beyaz klinker, aynı üretim hattında gerektiğinde petrol kuyusu çimentosu üretimi yapacak esnekliğine sahip olacağız. Yatırımı 2025'te devreye almayı planlıyoruz” bilgisini verdi.
“Halka arzla yeni fırsatlara bakacağız”
Halka arz için başvurunun yapıldığı Çimko’da SPK onayı ile birlikte %20’sinin borsaya açılması planlanıyor. “Biz yatırımlarımıza ara vermiyor, yeni fırastları kolluyoruz” diyen Kırca, sözlerine “Bugüne kadar çimentoya, betona, agregaya 5 yılda 225 milyon dolar yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye devam etti.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yatırıma dönüşeceğini dile getiren Kırca, bu yıl ilave yatırımlar olacağının haberini verdi. Kırca’nın aktardığı bilgilere göre şirketin yatırım projeksiyonu şöyle: İlk başta çimento, beton, agrega tarafında birbirini tamamlayan alanlarda, ülkemizin, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik ürün yatırımı yapılacak. İkinci olarak, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji için yatırım yapılacak. Sonra özel ürün yatırımlarında beyaz çimonto yatırımı tamamlanacak. İhracata dönükolacağı için yurtdışı yatırımlar yapılacak.
Yine sürdürülebilirlik kapsamında alternatif yakıtları maksimize etmek için yatırımlar olacak. Kırca, “Dolayısıyla bu stratejik alanlarda oluşturduğumuz fonları tekrardan yatırım yaparak ülkemize değer katmayı planlıyoruz” dedi. Grubun kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan temin etmek amacıyla 2023'te 6 adet güneş enerjisi santralini bünyesine kattığını hatırlatan Kırca, “Ankara, İzmir ve Manisa’da 750 dönüm alan üzerine kurulu 49 MW kurulu güce sahip 6 adet güneş enerjisi yatırımlarımızla yıllık yaklaşık 80 milyon KWh’a yakın üretim yapıyoruz. Bu yaklaşık 16 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına karşılık geliyor” diye konuştu.
Enerji yatırımlarının bu yıl da devam ettiğini aktaran Kırca, “Kurulu 6 adet güneş enerjisi yatırımımıza ek olarak; Kahramanmaraş Pazarcık’ta ve İzmir Dikili’de toplamda yaklaşık 55 MW kurulu güce sahip 4 adet güneş santralı kurulumu için çağrı mektuplarını aldık. Bunun yanında, 65 MW kurulu güce sahip güneş santralı kurulumu için çağrı mektubu başvuruları yaparak toplamda 49 MW olan mevcut kurulu gücümüzü toplamda 170 MW lık güneş enerjisi portföyüne ulaştırmayı planlıyoruz. Tüm bu yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar ile hedefimiz, 10 yıl içinde enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden karşılar konuma gelmek” dedi.
Çimentoya kadın eli değiyor
Önder Kırca, Son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 50 artırarak istihdamı bin 500 kişiye çıkardıklarını açıkladı. Kırca, özellikle beyaz yakada her 5 çalışandan 1’inin kadın olduğunu belirterek, “Son 5 yılda ne badireler atlattık ama biz istihdamı azaltmadık, artırdık. Yaptığımız yatırımlarla, yeni değer katacağımız alanlarla, ülkemize katacağımız değerlerle bunu sağladık. İhtiyacımız vardı, bu insanları istihdam ettik. Çimento gibi erkek egemen bir sektörde biz kadın çalışan sayısını da artırdık” dedi.
Hazır beton tesisi 40’a ulaştı
Çimko, hazır betonda kapasiteyi yıllık 6 milyon metreküpe çıkarırken, tesis sayısını da 40’a yükseltti. Hazır beton iş kolunda öz kaynaklara döndüklerini söyleyen Genel Müdür Önder Kırca, “Hazır betonda önemli bir girdi olan agrega temini için yatırımlar yaparak hammadde tedarikinde ve üretim maliyetlerinde kontrol sahibi olmayı hedefliyoruz. Hazır beton üretiminde en önemli ikinci girdi olan agregayı da kendi kaynaklarımızdan temin etmek için ikinci agrega tesisimizi kapasitemizi 5,6 milyon tona çıkardık” dedi. Hazır betonda kapasitenin araç sayısıyla ölçüldüğünü belirten Kırca, “Transmixer dediğimiz özel kamyonlarda betonu yükleyip şantiyelere ulaştırırız. 350’nin üzerinde bir araç filosuna ulaştık. 75 mobil pompayı da bünyemizde bulunduruyoruz” diye konuştu.