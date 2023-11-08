Çimsa’dan ABD’de 82 milyon dolarlık yatırım

Çimsa’nın son üç yıldır stratejik hedefinin yerinde üretim yetkinliğini artırmaya odaklı olduğunu belirten CEO’su Umut Zenar, şirketin bu doğrultudaki yatırımlarına ve 3.çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şunları söyledi;

"600 bin tonkapasiteli tesis 2025'te devreye girecek"

“2022 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamlamıştık ve bu ivme artarak devam ediyor. Attığımız stratejik adımlar ile global marka olma yolundaki adımlarımıza devam ediyoruz. Son üç yıldır ana stratejik hedefimiz, operasyonlarımızı optimize etmek ve yerinde üretim yetkinliğimizi arttırarak pazara ve müşterilerimize yakın olmak.

Bu kapsamda Sabancı Building Solutions’un 82 milyon dolar yatırım bütçesi ile beyaz çimento operasyonuna ek olarak, aynı coğrafyada gri çimento pazarında da faaliyet göstereceğiz. Yılda ortalama 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip olacak gri çimento tesisimizin 2025 yılı son çeyreğinde devreye girmesini hedefliyoruz.”

"Yönetim ve kontrol süreçlerimizi sadeleştirdik’’

Çimsa’nın son yapılan Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındığını vurgulayan Zenar, “Şirketimizin son yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sabancı Building Solutions B.V. çatısı altındaki yapı malzemeleri yatırımlarının Şirketimiz bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi yönünde karar alındı.

Böylece operasyonel verimliliği arttırırken, yönetim ve kontrol süreçlerini de sadeleştirmiş olacağız. Bu çerçevede, şirketimizin yüzde 40 ve ana ortağımız Sabancı Holding’in yüzde 60 oranında hissedar olduğu Sabanci Building Solutions B.V.'nin, sermayesinin yüzde 10,1'ini temsil eden 18.887.000 adet pay Sabancı Holding'den satın alınarak şirketimizin ortaklık payının yüzde 50,1'e çıkarılması planlanıyor” dedi.