Çimsa'dan İspanya’da dev yatırım: Toplam 11 bin güneş paneli devreye alındı

GES’in devreye alınması için düzenlenen törene Valensiya Kalite ve Çevre Eğitim Müdürü Jorge Blanco Coll, Bunol Belediye Başkanı Virginia Sanz Ferrus, Valensiya Çevre ve Kalite Eğitmeni Jose Vicente Miro Bayarri, Çimsa CEO’su Umut Zenar, Çimsa İspanya Genel Müdürü Onur Yazgan ile ID Energy Group CEO’su Benito Puebla ve her iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

11 bin adet güneş paneliyle kuruldu

ID Energy Group tarafından anahtar teslim kurulan ve 7,2 MW kurulu güce sahip GES, yılda yaklaşık 12 GWh elektrik üretecek. 14 futbol sahası büyüklüğünde 100 bin metrekare alan üzerinde 11 bin adet güneş paneliyle kurulan GES'te üretilen enerjinin tamamı Çimsa Cementos tarafından kullanılacak. GES yatırımı, böylece Valensiya'daki fabrikanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 18’ini karşılayacak. Üretilen yenilenebilir enerji miktarı (12 GWh/yıl) yılda 3.000 ton CO2 salımına eşdeğer olacak.

İspanya’da satılan her iki üründen biri Çimsa

2021 yılında devraldıkları Buñol Fabrikası ile beyaz çimento alanında dünyanın lider oyuncuları arasında yer aldıklarını ve İspanya’da satılan her iki üründen birinin Çimsa markasını taşıdığını vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Sabancı Topluluğu'nun global markası Çimsa olarak, Valensiya şehrindeki Buñol Fabrikamızda ID Energy Group ile gerçekleştirdiğimiz önemli bir yatırımın meyvesini bugün birlikte topluyoruz. Çimsa olarak, global ölçekte iş yapma vizyonumuz çerçevesinde, sadece Türkiye'deki değil aynı zamanda yurtdışındaki faaliyetlerimizde de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki inisiyatiflerimizi artırarak çevresel etkiyi minimize etmeye odaklanıyoruz. Bugün itibarıyla, tüm fabrikalarımızda yenilebilir enerji kullanımımız ise yüzde 54’e ulaştı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz güneş enerjisi santrali de bu çabalarımızın somut bir örneği. Bu santralde üretilen yenilenebilir enerji miktarı (12 GWh/yıl), 3 bin 600 konutun elektrik ihtiyacına eşdeğer olacak. Bu yatırım sayesinde hem iş süreçlerimizi optimize ediyoruz hem de çevre dostu uygulamalarla sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alıyoruz”.

“Hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık”

ID Energy Group CEO’su Benito Puebla ise şunları söyledi:

“Bu proje, Buñol'da önemli bir istihdam sağladı. İnşaat aşamasında birçok yerel personele iş imkânı sağladık. Operatörler, teknisyenler, idari personeller için kalıcı ve kaliteli istihdam yaratmaya devam edeceğiz. Bu projenin en büyük başarılarından biri, toplum içinde ve bölgedeki şirketlerde ekonomik ve sosyal büyümeyi teşvik etmesidir. Bugün bu projenin geldiği noktaya bakınca, hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımızı söyleyebilirim. Santralimiz, yenilik ve sürdürülebilirliğin nasıl bir arada olabileceğinin bir örneğidir. 7,2 megavatlık kapasitesiyle bu santral, temiz enerji üretecek ve yılda 3000 tonun üzerinde CO2 salınımını azaltarak çevreye katkıda bulunacak. Böylece, iklim değişikliğiyle mücadelede ve daha yeşil, sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme misyonumuzda hayati bir rol oynayacak.”