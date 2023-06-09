Cisco ve Audi, araçları ofise çeviriyor

Cisco ve Alman araç üreticisi Audi, hibrit çalışma deneyimini güçlendirmek için güç birliği yaptı. Volkswagen Group'un yazılım şirketi CARIAD ve Samsung'un yan kuruluşu HARMAN ortaklığıyla, Cisco iş birliği teknolojisi Webex, 2024 model yılından itibaren pek çok Audi modelinde hibrit çalışma için kullanılabilecek ilk uygulama olacak.

Hibrit çalışma tüm dünyada giderek daha da yaygın hale geliyor. Modern çalışma ortamı artık tek bir alan veya cihazla sınırlı değil. Günümüzde araçlarımız da bir tür ofis ortamı haline geldi. Profesyoneller, daha esnek, kişiselleştirilebilir ve sorunsuz yollar talep ediyor ve bunu destekleyen, esnek çalışma kültürüne uygun yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. Cisco Webex-Audi iş birliği, tam da bu beklentiyi karşılamayı hedefliyor.

Cisco Başkan Yardımcısı ve Güvenlik ve İş birliği Genel Müdürü Jeetu Patel, söz konusu ortaklık için şunları söyledi: "Bağlantılı otomobili hibrit işyerinin bir başka uzantısına dönüştürme yolunda çok önemli bir adıma imza atıyoruz. Audi gibi önde gelen üreticilerle yaptığımız çalışmalar, müşterilerimize nerede ve nasıl çalıştıklarından bağımsız olarak bağlantıda kalmanın ve üretken olmanın güvenli ve sorunsuz bir yolunu sunuyor."

Sağladığı avantajlar neler?

Cisco ve Audi iş birliğinin sağlayacağı avantajlar ise şunlar:

Basit Kurulum: Sürücüler Webex uygulamasını Audi marka araçların bilgi-eğlence sisteminde bulunan Uygulama Mağazası’ndan indirebilir ve kurulum için telefon gerekmez. Mağaza, araçtaki uygulamaların Volkswagen Grubu'nun yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlar. Bu basit kurulum sayesinde sürücüler elektronik cihazlarındaki Webex toplantılarından araç içi toplantılara sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirler.

Amaca Uygun Güvenlik Özellikleri: Güvenliği ön planda tutmak için tasarlanmış özelliklerle Webex, araç hareket halindeyken sadece ses moduna geçerek sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan toplantılara katılabilmelerini sağlar. Park halindeyken, sürücüler Webex'in tam kapsamlı iş birliği deneyiminden yararlanabilir, toplantı katılımcılarını, paylaşılan içeriği ve altyazıları görüntüleyebilir.

Yapay Zekâ ile Geliştirilmiş Toplantılar: Sürücüler, sınıfının en iyisi gürültü giderme ve ses optimizasyonu için Webex'in yerleşik yapay zekâ özelliklerine erişebilecek. Bu, sürücülerin yol gürültüsü veya çevre faktörlere bağlı rahatsız edici arka plan sesleri olmadan toplantıları net bir şekilde duyulabilmesini sağlayacak.

Hangi modellerde sunulacak?

Temmuz 2023 itibariyle, Webex uygulamasının indirilebileceği Uygulama Mağazası, Avrupa, ABD, Kanada, Meksika ve denizaşırı pazarlarda, Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8, e-tron ve e-tron GT modellerinde mevcut olacak.

Nasıl temin edilecek?

Tüketici talebini karşılamak, güvenli, emniyetli ve kullanımı kolay bir güvenli mobil iş birliği deneyimi sağlamak için Webex, araç içi Audi Uygulama Mağazası üzerinden sunulacak. Uygulama Mağazası CARIAD ve HARMAN tarafından geliştirildi ve belirli Audi araçları için tasarlandı. Volkswagen Grubu'nun diğer markaları da süreç içinde bunu takip edecek.

Cisco, dünya çapında 169 ülkede 32.000'den fazla ulaştırma şirketiyle çalışmaktadır ve ulaştırma alanında 25.000 patente sahiptir. Audi, CARIAD ve HARMAN ile yapılan bu son ortaklık, Apple CarPlay için Webex toplantıları ve Ford Motor Company ve Mercedes-Benz gibi otomotiv üreticileriyle iş birliğini içeren Webex for Auto'nun bir parçasıdır. Cisco, hareket halindeyken rakipsiz deneyimler sağlayan yenilikçi iş birliği çözümlerinden oluşan ekosistemini genişletmeye devam edecek.