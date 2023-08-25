Citi, Eregli Demir Çelik'in hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar şirketlerin hedef fiyatını güncellemeye başladı. Diğer aracı kurumların ardın da Citi de Eregli Demir Çelik'in hedef fiyatını güncelledi. Citi, ERDEMİR'in hedef fiyatını hedef fiyatını 47 TL’den 50 TL’ye yükseltti.
Haber Merkezi
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2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasnın ardından aracı kurumlar şirketlerin hedef fiyatını güncellemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 7 aracı kurum Ereğli'nin hedef fiyatını güncellemişti bugün de Citi Eregli'nin hedef fiyatında güncelleme yaptı.
Citi
Citi, ERDEMİR için hedef fiyatını 47 TL’den 50 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.