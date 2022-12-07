Citroën'den yılın son fırsatları

Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, aralık ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı sunan 2022 model Citroën C3, ÖTV martah güncellemesine ek olarak 426 bin 500 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroën C4 ise 80 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi fırsatına ek olarak takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteği fırsatlarıyla 648 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Kompakt hatchback sınıfında kendine özgü tasarımıyla fark yaratan yeni Citroën C4’ün %100 elektrikli versiyonu ë-C4, 865 bin 500 TL’ye duvar tipi şarj aleti ve 1 yıllık enerji hediyesiyle beraber satın alınabiliyor.

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkânıyla 978 bin TL’den başlayan fiyatlarla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroën C3 Aircross SUV ise 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteği ile 630 bin TL’den başlayan fiyatlarla Aralık ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Sıfır faizli kredi fırsatı

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroën Berlingo Kombi de 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroën Berlingo Van, 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi şeçenekleriyle, Jumpy Van L3 modeli için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL’ye 15 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 180 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 220 bin TL’ye 15 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.