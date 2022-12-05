CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve KAÇUV’dan kanserli çocuklar için iş birliği

Elektrik faturalarında sosyal sorumluluk projeleri için özel bir yer açan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak hedefiyle, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile işbirliğine gitti. Şirket, yardımseverlerin bağış yapmasını kolaylaştırmak amacıyla elektrik faturalarında KAÇUV’un QR kodu ve mesajları için özel yer ayırdı. Böylece yardımseverlere cep telefonları ile fatura üzerindeki QR kodu okutarak direkt bağış ekranına ulaşmasına imkan sağlandı.

“Her ay 4,4 milyondan fazla tüketiciye ulaşıyoruz”

Görevli tedarik şirketi olarak İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,4 milyondan fazla tüketiciye hizmet verdiklerini ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Her ay elektrik faturalarımız ile 4,4 milyona tüketicinin evine, işyerine ulaşıyoruz. Faturalarımız üzerinde yer alan mesajlar sadece yüzde 10’luk bir kesime ulaşsa bile bu yaklaşık 400-500 bin kişi demek. CK Enerji olarak toplumsal fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almayı çok önemsiyor, bu yönde hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bundan önce faturalarda bir başka sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV’e yer vermiş ve geniş kitlelere ulaşmıştık. Şimdi de kanserli çocuklara umut olan KAÇUV ile yaptığımız bu işbirliği çerçevesinde vatandaşlarımız faturalar üzerindeki QR kodu okutarak 3 ay boyunca kolaylıkla bağış yapabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

KAÇUV: Milyonlarca insan ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz

CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile yapılan iş birliği ile daha çok yardımsevere ulaşacaklarını ifade eden KAÇUV Genel Müdürü Kübra Avtepe, “Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile Türkiye’den milyonlarca insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla; çocukluk çağına uygun koşullar yaratmaya çalışırken aile ve çocuklara yönelik psikolojik ve sosyal gereksinimlerin sağlanması konusunda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile yürüttüğümüz bu anlamlı iş birliği ile çok sayıda destekçiye ulaşıp çalışmalarımızı geniş bir kitleye ulaştırmak hedefi geleceğe dair umudumuzu büyütüyor” dedi.

Çocukları tedavi gören aileler ve hekimlerin bir araya gelmesiyle kuruldu

2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerin bir araya gelmesi ile kurulan KAÇUV, çocukların tedavi süreçlerinde aileleri ile birlikte ücretsiz konaklayabilecekleri Aile Evleri ile hizmet vermekte. Hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerinde ve Aile Evleri’nde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürüten Vakıf’ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde başlayan faaliyetleri halen İstanbul, İzmir, Bursa ve Zonguldak’ta toplam 12 hastanenin 14 servisinde sürdürülüyor.