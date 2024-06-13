Club TotalEnergies'den 2 bin liraya varan yakıt puan hediye

13 Haziran-15 Eylül arasında TotalEnergies istasyonlarından Club TotalEnergies üyeliği ile yapılacak yakıt alışverişlerinde geçerli kampanyadan faydalanmak için üye olunması ve yakıt alışverişi baremine göre, katılmak istenen kampanyanın mobil uygulama üzerinden seçilmesi yeterli oluyor.

8 farklı yakıt alışverişinde puan kazanmak mümkün

ClubTotalEnergies üyeleri, kampanya süresince farklı günlerde ve tek seferde yapacakları sekiz farklı yakıt alışverişlerinin her biri için anında yakıt puan hediye kazanabiliyor.

"400 liraya varan yakıt puan kampanyası" seçildiğinde, tek seferde ve farklı günlerde yapılacak sekizinci 1000 lira ve üzeri yakıt alımına toplamda 400 lira yakıt puan kazanılabiliyor. "800 liraya varan yakıt puan kampanyası" ise tek seferde ve farklı günlerde yapılacak sekizinci 2 bin 500 lira ve üzeri yakıt alımında toplamda 800 lira yakıt puan kazandırıyor. "2 bin liraya varan yakıt puan kampanyası" ile tek seferde ve farklı günlerde yapılacak sekizinci 6 bin lira ve üzeri yakıt alımında toplamda 2 bin lira yakıt puan kazanılabiliyor.

Kampanyaya yeni üyeler de dahil olabiliyor

Kampanyaya uygulama üzerinden kayıt yapılmasının ardından üyeler, bu kapsamda yapacakları akaryakıt alışverişlerine ait puanlarını, TotalEnergies istasyonlarından yakıt alımı öncesinde Club TotalEnergies mobil uygulamasından oluşturacakları QR kodu alanındaki şifreyi ya da uygulamaya kayıtlı cep telefonu numarasını ön saha satış görevlisine ileterek kazanabiliyor.

Club TotalEnergies üzerinden "Fiş Bilgileri İle Puan Yükleme" alanında gerçekleştirilen işlemlerin de geçerli olduğu kampanyada kazanılan puanlar, her alışveriş sonrasında otomatik olarak Club TotalEnergies üyeliğine yükleniyor.