Coinoxs, OxsKYT ile kriptodaki güvenlik zafiyetlerine çözüm getiriyor

Blockchain ekosisteminde geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tanınan Coinoxs, yeni ürünü OxsKYT ile ekosistemdeki güvenlik zafiyetlerine ilişkin yeni çözümler sunuyor. Kullanıcılar, blockchain risk analiz aracı OxsKYT sayesinde detaylı risk analizlerine ulaşarak para kaynağının güvenirliğini ölçebiliyor. KYT (Know Your Transaction) hizmeti; birey, grup, şirket veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı veri sağlıyor. Böylece işlemlerin yasal olup olmadığı ve mali suçlar, kara para aklama veya terörizm finansmanıyla bağlantılı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Ekosistemde yaşanan güvenlik zafiyetleri doğrultusunda geliştirilen risk analiz aracı, kripto cüzdanlarının veya işlemlerin yasadışı faaliyetlerle ilişkisi olup olmadığını ölçmeye yardımcı oluyor. Bu noktada bireylere, şirketlere, finansal kurumlara veya organizasyonlara etkileşimde bulundukları adreslerle ilgili risk yüzdeleri sunan OxsKYT; hizmet alanların riskleri fark etmelerine, yönetmelerine ve azaltmalarına katkı sağlıyor. Ayrıca bu tür yasadışı faaliyetleri tespit etmelerine ve bu sayede yetkililere bildirmelerine de olanak tanıyor.

“OxsKYT ile kripto dünyasına yöneltilen eleştirilere cevap getirmeyi planlıyoruz”

OxsKYT’ye ilişkin açıklamalarda bulunan Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, “Coinoxs olarak, geliştirdiğimiz blockchain tabanlı teknolojilerle kripto ekosistemine olan desteğimizi sürdürüyoruz. Son ürünümüz olan OxsKYT ile de kripto dünyasına güvenlik konusunda yöneltilen eleştirilere cevap getirmeyi planlıyoruz. OxsKYT, transfer işleminin tarafları için risk ölçümü yapıyor ve şüpheli cüzdanları tespit ediyor. Bu sayede yatırımcıların güvenlik endişelerinin ve ekosistemdeki potansiyel tehditlerin giderilmesini hedefliyoruz” dedi.

OxsKYT kullanıcıları, web sitesine sorgulamak istedikleri kripto cüzdan adreslerini girerek şüpheli işlemlere ve risk değerlendirmelerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Böylece cüzdan adreslerinin risk yüzdeleri dahil olmak üzere ayrıntılı istatistikler elde eden kullanıcılar; işlemlerini daha güvenli hale getirirken, insan kaynaklı hataların da önüne geçiliyor. Öte yandan ilgili adresleri eş zamanlı olarak birden fazla veri tabanında tarayarak, kullanıcılara hızlı ve etkili çözümler sunuyor.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BSC, MATIC, XRP ve TRX gibi birçok para birimini destekleyen blockchain risk analiz aracı OxsKYT, kişisel veya ticari verileri toplamıyor veya depolamıyor. Bu sayede kullanıcılar anonim olarak hareket edebiliyor.