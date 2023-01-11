Coinoxs, yerli girişimler arasında öne çıkıyor

Blockchain teknolojisi daha çok kripto paralarla bağdaştırılsa da bugün geldiğimiz noktada birçok sektörde ve iş kolunda da kullanılmaya başlandığı görülüyor. Kullanıldığı alanlarda farklı yenilikler ve kolaylıklar sağlayan bu teknoloji, kendi içerisindeki gelişimini de hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda blockchain teknolojisinin gelişimine ve yaygınlaştırılmasına destek olan birçok girişim bulunuyor. Türkiye’de doğan girişimlerin başında ise Coinoxs geliyor. Blockchain ile tanışmak isteyen kuruluşlara mentörlük eden teknoloji girişimi, kurumların Web 3 dönüşümünü kolaylaştıran ürün ve hizmetleriyle ön plana çıkıyor. Coinoxs, Türkiye’de blockchain teknolojilerinin gelişimini destekleyen bir inkübasyon merkezi olarak, sektördeki dijital değişim sürecinde etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

2019 yılında kurulan Coinoxs, blockchain tabanlı ürün ve hizmetler sunuyor. Müşterilerine yazılım geliştirme desteğinde de bulunan şirket, işletmelerin girişimlerini daha hızlı, verimli ve esnek bir şekilde başlatmalarına yardımcı oluyor. Kripto varlıkların saklanmasına yarayan ve sağladığı güvenlikle öne çıkan donanım cüzdanı markaları Ledger, Trezor ve OneKey’in Türkiye satış temsilciliğini de üstlenen teknoloji girişimi, OxsFix hizmetiyle de müşterilerine satış sonrası fiziki destek sunuyor. Öte yandan Coinoxs, yeni ürünü OxsKYT ile içerisinde bulunduğu ekosisteme önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor. Girişim, ürün ile cüzdan risk değerlendirmesi gerçekleştirerek, özellikle kara para aklama hususunda ciddi eleştiri alan kripto para sektörü için ciddi bir argüman geliştiriyor.

"Blockchain teknolojisine olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor"

Gösterdikleri faaliyetlere ve temel hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, “Coinoxs olarak 2019’da faaliyetlerimize başlamamızla birlikte 360 derece blockchain hizmetleri sunan ve bu hizmetleri çeşitli ürünlerle destekleyen dinamik bir yapıya büründük. İçerideki uzman kadromuzla hem müşterilerimizle kurduğumuz yakın teması sürdürüyor hem de blockchain ekosistemine yeni ve inovatif ürünler kazandırmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bugün baktığımız zaman blockchain teknolojisine olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor. Biz bu ilginin kripto paralarla sınırlı kalmamasını ve farklı alanların blockchain’in bir bütün olarak tüm avantajlarından yararlanabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.