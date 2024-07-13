Coppola: "Spor pazarında oyunun kuralları değişiyor"

Grup içerisinde bağımsız bir kuruluş olan Decathlon Pulse, değerlerini ve taahhüdünü paylaşan yenilikçi çalışan ve işletmelere yatırım yapacak. Yeni kuruluş, ekstra uzun vadeli büyüme fırsatı elde etmeye yönelik üç temel adıma yoğunlaşacak.

Üç adım detayı

İlk adım, şirketin temel faaliyetlerine katkı sağlayacak ve grubun değer kapsamını güçlendirecek yeni bağımsız işletmeler kurmaya ilişkin güçlü bir potansiyele sahip fikirler ve konseptler oluşturmak ve bunları ölçeklendirmek. İkincisi hissedar olarak, spor ekosistemini destekleyerek yeni sürdürülebilir iş modellerinin benimsenmesi sürecini hızlandırabilecek yenilik becerisi yüksek şirketlere yatırım yapmak. Son adım ise güçlü ve geleceğe dönük spor markaları ve spor ürünü distribütörlerini satın almak.

400 milyon Euro'luk yatırım

Spor ekosistemi değer zincirinin her aşamasında etkiye sahip olmak isteyen şirket, 2018 den beri yeni girişimlere ve küçük ölçekli şirketlere yatırımdan, 'AllTricks ve Bergfreunde' gibi üst düzey şirketlerde hisse çoğunluğunu satın almaya kadar sermaye ortaklıklarına yaklaşık 400 milyon Euro yatırım yaptı.

Decathlon Üst Yöneticisi (CEO) ve Decathlon Pulse Yönetim Kurulu Başkanı Barbara Martin Coppola, "Decathlon Pulse, spor pazarında yeni büyüme kolları ve oyunun kurallarını değiştiren yenilikler bulmaya kendini adayacak" dedi.