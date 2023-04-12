Corendon Airlines 19. Sezonunu Kutluyor

Corendon Airlines, ilk uçuşunu ise 12 Nisan 2005 tarihinde CAI 855 uçuş koduyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Amsterdam’a gerçekleştirmiş ve Sabiha Gökçen pistinden kalkan ilk yolcu uçağı olma unvanını almıştı. Corendon Airlines, biri Türkiye, ikisi ise Avrupa bayraklı olmak üzere toplamda üç havayolu şirketi ve 37 uçaklı filosuyla yılda 7 milyonun üzerinde yolcuyu taşımaya devam ediyor.

7 milyonu aşkın yolcuyu taşıyor

İlk uçuşlarının üzerinden neredeyse 20 yıl geçtiğini belirten Corendon Airlines Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Airlines personeli ile paylaştığı kutlama mesajında:

“İlk uçuşumuzu 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirmiştik. TC-TJA kuyruk koduyla havalanan Boeing 737-300 ile yaptığımız o ilk uçuştan bugünlere baktığımızda, 65 ülkede 165 havalimanına uçuş gerçekleştiren, yılda 7 milyonu aşkın yolcuyu popüler tatil noktalarına taşıyan uluslararası bir havayolu haline geldik.

Tüm bunların yanı sıra marka imajımızı güçlendirmek için spordan müziğe hayatın bir çok alanında gerçekleştirdiğimiz sponsorluklarla da sayısız organizasyonlarda ülkemizi gururla temsil ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Neredeyse çeyrek asırlık hikayemizde her zaman yanımızda olan ve adeta bir aile gibi çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 19. sezonumuzun şirketimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.