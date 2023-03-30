Corendon Airlines büyümeye devam ediyor

Corendon Airlines ve AFI KLM E&M yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Corendon Airlines'ın uzun süredir birlikte çalıştığı bakım hizmetleri iş ortağı AFI KLM E&M, havayolunun filosunda bulunan altı adet CFM56-7B motorun bakımından sorumlu olacak. Motorlardan ikisi Corendon'un Türkiye filosundaki uçaklarda hizmet verirken, diğer dördü ise Malta'daki iştiraki Corendon Airlines Europe filosunda kullanılıyor. Motorların bakımları, önümüzdeki birkaç ay içinde AFI KLM E&M'nin Amsterdam'daki motor atölyesinde gerçekleştirilecek.

Dünya çapında çok sayıda havayoluna ve operatöre hizmet veren AFI KLM E&M, CFM56-7B motorları için dünyanın önde gelen bakım hizmetleri sağlayıcılarından biri.

Corendon Airlines'ın kurucu ortağı ve CEO'su Yıldıray Karaer:

“Bakım hizmetleri konusunda büyüyerek devam eden iş birliğimizin teknik kalitesinin ötesinde, AFI KLM E&M tarafından sunulan samimi ve doğrudan ilişkiyi takdir ediyoruz. AFI KLM E&M’in uzmanları neyin mümkün olup olmadığı konusunda her zaman çok netti, bu da operasyonlarımızı güvenilir kılmak için gerekli olan şeffaflığı sağladı.” dedi.

KLM E&M Başkan Yardımcısı Ton Dortmans şunları ekledi:

“Corendon Airlines filosunun güvenliğine katkıda bulunmak bizim için bir onur. Ekiplerimiz Corendon Airlines’ı iyi tanıyor. Corendon Airlines’ın yeni uçaklarının ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış kapsamlı bir anlaşma imzalamak bizi oldukça heyecanlandırdı.”