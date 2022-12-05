Corendon Airlines, Peakwork ile iş birliğini güçlendirdi

Geçtiğimiz yıllarda dijital altyapısını geliştirmeye, online satışlarını artırmaya ve optimizasyon hedefine odaklanan Corendon Airlines, dijital platformlarla entegrasyon iyileştirmeleri ile bu kanallardaki performans arttırma çözümlerini geliştirmeye devam ediyor. Havayolu, alternatif teknoloji altyapı ortaklıkları sayesinde uluslararası tur operatörleri, metasearch kanalları ve OTA’lar ile iş birliklerinin kapsamını genişletmeye ve satış ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Corendon Airlines’a Peakwork’ten ziyaret

Yıl sonu değerlendirme toplantısında gündemde 2022 yılına dair şirket performansının yanı sıra önümüzdeki sene yapılacak projeleri görüşülmek üzere Peakwork yöneticilerinden Uçuş Satın Alım Direktörü Christian Andersen ile Uçuş Proje Müdürü Tobias Loos Corendon Airlines yöneticileri ile havayolunun Antalya’da bulunan genel merkezinde bir araya geldi.

Dinamik tur paketlerinde en gelişmiş dağıtım teknolojilerini sağlayan Peakwork ile 2017’den beri sürdürdüğü işbirliği kapsamında Corendon Airlines’in dinamik paket içerisindeki bilet satışlarının büyük bir kısmı Peakwork dağıtım altyapısı üzerinden sağlanıyor.