Çoruh EDAŞ "Enerji Destek Ekibi" deprem bölgesinde yardımlara devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi hizmet sahasının dışında olmasına rağmen ilk saatlerden itibaren afet bölgesine yardıma giden Çoruh EDAŞ, 40 araç ve 142 kişilik "Enerji Destek Ekibi" ile temel yaşam ihtiyaçlarının dağıtımından sokak hayvanlarının beslenmesine birçok çalışmada görev aldı.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon olarak 5 il ve 61 ilçede elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, deprem bölgesinde AFAD, AKEDAŞ ve Fırat EDAŞ Kriz Merkezi Koordinatörlüğünde toplu yaşam alanları ve yüksek öncelikli bölgelerde arıza giderim çalışmalarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın, enerji arzının sağlanmasına ve depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşanan bu elim olaydan ötürü son derece üzgünüz. Depremin ilk anından itibaren ekiplerimiz ile bölgeye intikal ederek, depremzedelerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun yanında bölgede son derece önem arz eden enerji altyapısındaki hasarları da gidermek adına destek çalışmalarımız devam ediyor. Birlik ve beraberlik ile bölge halkının bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki ülkemiz bir daha böyle büyük bir felaket yaşamasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."