Cosentino Design Challenge'a başvurular başladı

21 Kasım 2018

Mutfak ve banyo çözümleri üreten Cosentino tarafından, tüm dünyadan yetenekli mimarlık ve tasarım öğrencilerini keşfetmek amacıyla düzenlenen Cosentino Design Challenge bu yıl 13. kez yapılıyor.

Bu yılki teması su ve enerji olan yarışmaya başvurular 1 Haziran 2019'a kadar sürecek.

Dünya genelinde 29 kurum ve üniversite ile sektör profesyonellerinin destek verdiği Cosentino Design Challenge; mimarlık kategorisi öğrencileri için 'Cosentino ve su' temasına sahipken, tasarım kategorisi öğrencileri için ise 'Cosentino ve enerji' olarak belirlendi.

Öğrenci projelerinin, Cosentino'nun silestone kuvars yüzey, ultra kompakt dekton yüzey veya leke tutmayan özel sensa korumasına sahip doğal taş ürünlerinden en az birini içermesi bekleniyor.

Başvurular yarışmaya özel hazırlanmış internet sayfası üzerinden yapılabiliyorken; her kategoride birincilik için üç adet biner euro değerinde ödül bulunuyor. Ayrıca üç tane de ikinci seçilecek.