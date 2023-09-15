CVK Madencilik'ten 84 milyon liralık dev anlaşma
CVK Maden İşletmeleri 15 Eylül'de KAP'a yaptığı bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, şirket yurt dışında yerleşik iki şirket ile maden cevheri konusunda anlaşmaya vardı.
CVK Maden İşletmeleri 15 Eylül'de KAP'a yaptığı bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik iki şirket ile “Maden Cevheri Satışı” konusunda anlaşmıştır.
Siparişlerin 2.342.000,00 USD’lık kısmı Şirketimize, 790.000,00 USD’lık kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 84.272.000,00 Türk Lirası (3.132.000,00 USD)’dır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla