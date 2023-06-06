CVS Hava Kent Anadolu’da konut projesi yapacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Orta gelir grubunun barınma sorununu çözmek için kooperatif modeliyle markalı konut projeleri üreten ve kar amacı gütmeyen CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi, İstanbul projelerinden sonra Anadolu’da yer arayışına başladı. CVS Hava Kent’in hedefinde İzmir, Muğla ve Ankara var.

Konut sahibi olmak isteyenlere Ziraat Katılım Bankası’ndan kredi imkanı sunan Hava Kent’te fiyatlar 2 milyon 750 bin TL ile 4 milyon 250 bin TL arasında değişiyor. İstanbul’da havalimanları bölgesinde konut üretimi yaptıklarını ve 144 konutluk Taşoluk-1 projesini hak sahiplerine teslim ettiklerini açıklayan CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, Taşoluk-2 ve Tuzla Aydınlı projelerinde de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İstanbul’da büyümenin yanı sıra modeli İzmir, Muğla ve Ankara’ya taşımayı hedeflediklerini aktaran Cavuş, “Ankara’yı gündeme aldık, Bodrum ve İzmir merkez ile Urla’da yer bakıyoruz. Arsa fiyatları çok yüksek olduğu için temkinliyiz” dedi.

Fiyatlar 2 miyon 750 bin TL’den başlıyor

Müteahhit karı olmaması ve tapu harcının düşük olması nedeniyle diğer projelere göre yüzde 60 daha ucuza konut sattıklarını dile getiren Çavuş, Tuzla projelerinde 2+1 dairelerin fiyatlarının 2 milyon 750 bin TL, 3+1 dairlerin fiyatının ise 3 milyon 250 bin TL’den başladığını belirtti.

Çavuş, “Ziraat Katılım Bankası’ndan 2+1 için 1.5 milyon TL, 3+1 için 2 milyon TL kredi desteği sağlıyoruz” bilgisini verdi. Projelerden bir kişinin en fazla 2 daire alabildiğini belirten Çavuş, aylık ödemeleri de 26 bin TL olarak aktardı.

Uluslararası ödüllü proje

Erkut Çavuş, inşaatının yüzde 50’lik kısmını tamamladıkları Taşoluk-2 projesinde İngiltere’den tasarım ödülü aldıklarını açıkladı. Çavuş, “İstanbul Havalimanı’na 5 kilometre mesafede olan Taşoluk-2 etabını gelecek yıl haziran ayına kadar kabyelaraçaıes, Projenin mimarı Cihan Sinan Bostancı. Projemizin aldığı ‘European Property Awards 2022’ tasarım ödülü ile 100 yıllık Türkiye tarihinde ödül alan ilk yapı kooperatifi olduk. Bu projenin yanı sıra yine Arnavutköy Haraççı mahallesinde 150 konut, Anadolu yakasında Sancaktepe / Samandıra mevkiinde 150 konut ve Tuzla / Aydınlı mevkiinde 120 konutluk projelerimizi devreye alacağız” dedi.