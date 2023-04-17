Cw Enerji Yönetim Kurulu Başkanı: Kısa vadeli değil çevre dostu yatırımcıları bekliyoruz
CW Enerji, hisselerini Borsa İstanbul’da halka açmak için SPK’dan onay aldı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Kurulduğumuz günden bu yana kar dağıtımı yapmayarak, yenilenebilir enerjiye yatırım yaptık. Halka arza, kısa vadeli düşünen değil çevre dostlarını bekliyoruz" dedi.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Güneş paneli üreticisi CW Enerji, hisselerini halka açıyor. Çıkarılmış sermayesini 105 milyon TL’den 123 milyon 750 bin TL’ye yükseltecek olan şirketin, sermaye artışı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 18 milyon 750 bin TL olacak. Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek payların nominal değeri de 6 milyon 250 bin TL. Böylece şirketin sermayesinin yüzde 20,20’si halka açık olacak. Ek satış miktarı da 5 milyon TL nominal değerli pay için söz konusu olacak.
Ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka açıklık oranı yüzde 24,24 olarak gerçekleşecek. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi kullanılacak. Halka arz Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde yapılacak. Halka arzda bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Şirket kasasına 2 milyar TL girecek
CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, halka arzın toplam büyüklüğünün ek satış dahil yaklaşık 3,3 milyar TL olduğunu belirterek, “Bu tutarın 2 milyar TL’lik kısmı sermaye artırımı yoluyla şirketin kasasına girecek” dedi.
Sarvan, halka arza katılacak yatırımcılara yönelik şu çağrıda bulundu: ““Halka arz sonuçta bir finansman kaynağı yöntemi ama sadece para kazanmak isteyenlerin değil aynı zamanda değer yatırımını düşünenlerin bize ortak olmasını isterim. Çünkü CW Enerji kurulduğu 2010 yılından bu yana kar dağıtımı yapmadı. Kazanılan para yenilenebilir enerjiye yatırıldı. Dolayısı ile gönlümden geçen çevre bilinci olanların, çevre dostlarının yatırım yapmasını arzu ederim.
Kısa vadeli bakan yatırımcıyı değil. CW Enerji 13 yılda Türkiye’de çok iyi işlere imza attı. Önümüzdeki yıllarda da bizimle beraber büyüyecek, bizle beraber yatırım yapacak, bizle beraber dünyaya faydalı işler yapacak yatırımcıların almasını gönlüm ister. İstikrarlı bir şekilde bize güvenip teknolojiye güvenip, güneşe güvenip karbon ayak izinin sıfırlanmasına inanan insanlarla yol almak isterim.”
Halka arz geliri, sermaye ve yatırımlarda kullanılacak
“CW Enerji olarak hedefimiz bir dünya markası olmak” diyen Sarvan, şöyle konuştu:
“Halka açılmanın; büyüme hedeflerimizi sürdürmek, kurumsal yapımızı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek açısından bize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Sermaye artışından elde edilecek gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları kendi tüketimimize yönelik çatı ve arazi GES santralleri ve finansman maliyetlerinin azaltılması için kullanılacak. Ortak satışı gelirinin büyük bölümü ise ihtiyaç olması halinde 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak.”
Finansal yatırımlar toplamı 566 milyon TL
Şirketin borçlarına yönelik olarak, “Yeni yatırımlara yönelik uzun vadeli kredi kullanımları ile 2022 yılsonu itibari ile yaklaşık 509 milyon TL seviyesindedir. Buna karşın yine 2022 yıl sonu itibarıyla nakit ve benzerleri ile finansal yatırımlar toplamımız 566 milyon TL” dedi. Tarzan, şirketin kar ve cirosuna yönelik şu bilgileri verdi: “2022 yılsonu itibariyle toplam ciromuz 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 374,4 artışla yaklaşık 4 milyar 758 milyon liraya ulaştı. Toplam cironun içinde güneş panelinin payı yüzde 57. Ciromuzun yüzde 36’si ise proje satışlarından oluşuyor. Geri kalanı da invertör satışları ve diğer faaliyetlerimizden geliyor. Satışlarımızın yüzde 95,1’ini yurt içine yapılıyor. Net karımız ise 2022 yılsonu itibarıyla 904 milyon TL oldu.”
DÜNYA’nın halka arz ve şirketin hedeflerine yönelik sorularını yanıtlayan Sarvan, şirket hakkında şu bilgileriverdi:
"CW Enerji fotovoltaik enerji sektöründe üretim yürütmek amacı ile 2010 yılında Antalya’da kuruldu. Türkiye’nin en eski yenilenebilir enerji şirketlerinden biri. Toplam istihdamımız 1.600. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde ise 2021 yılında 142. Sırada yer alıyoruz. CW enerji olarak, fotovoltaik güneş paneli üretimi ve ticari satışı başta olmak üzere; anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu, tasarım, mühendislik ve teknik bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanlarının üretim, tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi ile yatırımları devam eden elektrikli araç şarj istasyonları ve enerjinin depolanması gibi yeni nesil sistemler ve teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fotovoltaik güneş paneli üretim tesisimiz toplam 44.734 metrekare alan üzerinde kurulu 28.230 metrekare kapalı alana sahip. Mevcut durumda yıllık güneş paneli üretim kapasitemiz 1.800 MW.
EVA ve lityum üreten ilk firma olacağız
Bu yıl fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde önemli bir hammadde olan EVA üretim yatırımını tamamladık ve deneme üretimine başlamış bulunmaktayız. Türkiye’de üretilmeyen ithal bir ürün. Sanıyorum bunu üreten ilk firmalardan biri biz olacağız. EVA maddesinden kısaca bahsetmek gerekirse; EVA güneş panellerinin ön ve arkasında olmak üzere her iki yüzeyinde de kullanılarak cam, hücre ve hücre backsheet’in birbirine yapışmasını sağlayan, naylon görünümlü bir madde. Kısa süre içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz.
Lityum bataryayı (enerji depolama sistemleri) da ilk üretenlerden biri olacağız. Üretilen enerjinin depolanması ile birlikte verimlilik ve maliyet avantajının daha da arttırılmasını amaçlıyoruz. Öncelikle her iki yatırım da KDV teşvikli ve sahip olduğumuz üretim tesisleri içinde hayata geçirildi. Her iki yatırım da bize kolaylık sağlayacak. Bu yatırımlar, nakit akışı açısından da fayda sağlayacak.
Almanya’dan Avrupa'ya ulaşacağız
CW Enerji olarak önceliği yurt içine vermekle birlikte ilerisi için bağlı ortaklığımız aracılığıyla 2022 yılında Almanya’ya bir showroom kurduk. Amacımız ileride Almanya’nın ardından tüm Balkanlar’a hizmet vermek. Türkiye’den Almanya’ya Almanya’dan da Avrupa ülkeleri ve Balkanlar’ı hedefliyoruz. Öte yandan, Amerika Türkiye dahil birçok ülkeden ek vergi talep ediyor. Ciddi bir anti damping söz konusu. Ama çok büyük bir pazar ve elbette hedefimizde Amerika da var. Almanya’da olduğu gibi Amerika’ya da showroom kurabiliriz ileride. Özetle ihracatın ciro içindeki payı kademeli olarak artacak. Antalya’da üretip yurt dışına göndereceğiz.
Hücre üretimini hedefliyoruz
Hedeflerimiz arasında hücre üretimi var. Bu sanıyorum bizim sektörümüzde faaliyet gösteren birçok firmanın da hedefleri arasındadır. Bir taahhüt vermek istemiyorum ama biz AR-GE ortamında şu anda kendi yerli hücremizi ürettik ve deneme çalışmalarını yaptık. Ama çalışmalar devam ediyor.