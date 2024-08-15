CW Enerji'den (CWENE) 5 milyon dolarlık iş anlaşması

CW Enerji (CWENE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında, lityum batarya ürününün satışı ve servisiyle ilgili yurt içi bir şirketle 5 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Açıklamada, lityum batarya ürününün mayıs ayında seri üretimine başlandığı belirtilerek bunun satış ve servisini içeren anlaşma imzalandığı kaydedildiği ancak firma ismi verilmedi.

Açıklamada şöyle dendi: "Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik ve Türkiye genelinde satış noktaları bulunan bir şirket ile KDV Hariç 5.000.000,00 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 167.423.000,00 TL) tutarında çerçeve niteliğinde Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında lityum batarya ürünlerinin teslimatının 2.500.000 USD'lik kısmının 01/06/2025 tarihine kadar; kalan 2.500.000 USD'lik kısmının ise 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür."