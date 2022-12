D motor yağı ailesi genişledi

BorgWarner’in çatısı altında bulunan Delphi Technologies, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesine yenilerini ekledi. Otomotiv üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren şirket, motor yağları başta olmak üzere fren spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerini bünyesinde barındıran D markalı ürün ailesi 4 adet yeni motor yağı ile zenginleşti. Geniş ürün yelpazesi ile elde ettiği başarılara yenilerini ekleyen şirket, zenginleşen ürün portföyü ile sunduğu hizmet kalitesini bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.

Ailenin yenileri

D motor yağı serisinin yeni üyeleri yüksek dayanıklılık ve yakıt ekonomisinden maliyet avantajına kadar pek çok avantaj sağladığı gibi, optimum enerji tasarrufu ve uzun servis ömrünün yanı sıra sunduğu özellikleri ile fark yaratıyor. Ayrıca ailenin her bir yeni üyesi, kullanıcılarına birbirinden farklı avantajlar sağlıyor. Bu kapsamda D Prestige Super Plus D-DX1, yeni nesil motorlar için tam sentetik motor yağı özellikleri ile ön plana çıkıyor. Motorun ısınma anındaki aşınmaları minimize eden ürün, uzun yağ değişim aralığı da sağlıyor. Soğuk havalarda kolay ilk çalıştırma imkânı sunan motor yağı, üstün deterjan/dispersan özelliği ile depozit oluşumunu engelleyerek motoru koruduğu gibi, düşük hızlarda erken ateşlemeyi de (LSPI) önlüyor.

Ailenin bir diğer üyesi de son nesil çok dereceli tam sentetik motor yağı-Prestige Plus D-FD. Binek otomobillerin ve hafif ticari araçların motorları için yakıt ekonomisi sağlayan ürün, garanti sürecindeki ya da garanti kapsamından çıkan tüm benzinli ve dizel araçlarda kullanılıyor. Şehir içi trafiği kullanım şartlarında aşınmalara karşı koruma sağlayan ürün, motor parçalarında temizlik de sağlıyor.

Aşınmaya karşı maksimum motor koruması

Dizel partikül filtreli veya direkt yakıt enjeksiyon sistemli motorlar için uygun sentetik motor yağı D Prestige Super Plus D-LL de çok sayıda avantaj sunuyor. Oksidasyon ve korozyona karşı mükemmel direnç gösteren ürün, ağır şehir içi kullanım koşullarında aşınmaya karşı maksimum motor koruması sağlıyor. Ürün, ayrıca sülfatlanmış kül içeriğine duyarlı, modern egzoz emisyon sistemlerine de uyumlu.

Maksimum çevre koruması

Düşük SAPS değerli çok dereceli tam sentetik motor yağı D Prestige Super Plus D-RN ise üstün katık teknolojisi sayesinde motoru temiz tutuyor. Yakıt verimliliği, enerji tasarrufu ve uzun servis ömrü sağlayan ürün, yüksek viskozite indeksine de sahip.

Her yaştan aracın ve markanın ihtiyacını karşılıyor

Delphi Technologies Satış Sonrası’nın ‘D’ ürün portföyündeki 1, 4, 5, 7 ve 10.5 litrelik hacimlere sahip D motor yağı serisi; her yaştan araç ve markaya yönelik çözümler sunan geniş ürün yelpazesiyle profesyonelliğini tamamlıyor. Tam sentetik motor yağları, araç üreticilerinin zorlu teknik standartlarını karşılıyor ve egzoz gazı arıtma sistemleriyle donatılmış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda çevre dostu ve yenilikçi motorda kullanılabiliyor. Seri, mevcut ürün gamıyla; piyasada bulunan benzinli ve dizel olmak üzere tüm otomobil ve hafif ticari markalarının yaklaşık yüzde 85’inin yağ gereksinimlerini karşılıyor. ‘D’ ürün portföyündeki yarı sentetik motor yağları ise büyük araçların gerektirdiği yüksek performans standartlarını da karşılayarak tarım ve inşaat sektörlerinde yer alan araçlardaki tüm 4 zamanlı dizel ve benzinli motorlara yağlama çözümleri sunuyor.

'D' motor yağı ürün portföyü, 'D' Prestige Super Plus D-G C2/C3 5W-30, 'D' Prestige Plus DF A5/B5 5W-30, 'D' Prestige Super Plus D-VR C2/C3 5W-30, 'D' Prestige Super Plus D-EC C2/C3 5W-30, 'D' Prestige 10W-40, ‘D’ Prestige Super Plus D-DX1 5W30, ‘D’ Prestige Plus D-FDA5/B5, A1/B1 5W30, ‘D’ Prestige Super Plus D-LL C3 5W-30 ve ‘D’ Prestige Super Plus D-RN C4 5W-30 dahil olmak üzere Delphi Technologies tarafından üretilen 9Yağı farklı 5W-30 ve 10W-40 viskozitede üründen oluşuyor. Delphi Technologies bünyesinde geliştirilen ‘D’ motor yağlarının yanı sıra, yine ‘D’ ürün gamı içerisinde; ‘D’ Uzun Ömürlü Kırmızı Antifriz, ‘D’ Dört Mevsim Mavi Antifriz, ‘D’ Fren ve Debriyaj Temizleyici Sprey ve DOT3 ve DOT4 Fren ve Debriyaj Sıvıları dahil olmak üzere zengin bir sıvı çeşitliliği bulunuyor.