Dalgakıran Kompresör ihracatta yükselişini sürdürüyor

Her pazarın farklı ihtiyaçlarına yönelik esnek yaklaşımlar benimseyen Dalgakıran Kompresör, kültürel farklılıkları anlama ve buna uygun çözümler üretme konusunda da kendini sürekli geliştirmekte ve yenilikçi yaklaşımları süreçlerine entegre ediyor.

Dalgakıran Kompresör bu yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2022” araştırmasında ilk 300 firma arasında yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre 2021 yılı ihracat oranını yüzde 52,1 oranında artıran kompresör üreticisi, bu kapsamda “Makine ve Aksamları” sektörünün en fazla ihracat yapan 10’uncu şirketi oldu.

Bu rakamlar doğrultusunda, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından hazırlanan Onur Listesi’nde bu sene ilk 100 firmadan biri oldu. Şirketin yükselişinin istikrarlı şekilde sürmesinin altında yatan neden ise inovatif ve kaliteli üretim anlayışı olarak özetleniyor.

Çevre dostu girişimlere ve yatırımlara önem veriliyor

Dalgakıran Kompresör’ün ihracat sıralamalarındaki artışıyla paralel olarak yeşil dönüşüm girişimleri ve yatırımlarının da hızlandığı kaydedilirken, şirket adına paylaşılan açıklamada bu yatırımlar hakkında şu bilgiler paylaşıldı: “Yaz aylarında üretim tesisine ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından Gold derecesinde Yeşil Bina Sertifikası verilen Dalgakıran, geçtiğimiz günlerde küresel ölçekte en önemli enerji yönetim standartlarından biri olarak görülen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

Bu hamlelerle birlikte Dalgakıran’ın Ar-Ge çalışmaları da yeşil dönüşüm stratejileriyle bütünleşmiş bir şekilde ilerliyor. Küresel pazarda rekabet edebilen, enerji verimliliği yüksek ve çevreci ürünler geliştirmeye odaklanan Dalgakıran’ın ürün gamı son yıllarda sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramları odağında genişlemekte.

Bunun yanı sıra kullanıcı deneyimini önceleyen inovatif ürünler geliştirmeyi de önceleyerek, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik taahhütlerinin ve kesintisiz üretim sağlama hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz.”

Dalgakıran'ın rotası gelecek

Dalgakıran yönetimince yapılan açıklamada, “Son yıllarda elde ettiğimiz başarılarla sektördeki güçlü konumunu sağlamlaştırdık. İstikrarlı yükselişimizin gelecek yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Türkiye pazarındaki lider konumumuzu uluslararası boyuta taşıyacak ve global rekabetteki gücümüzü artırarak, basınçlı hava sektöründe küresel sıralamasında üst basamaklara girmeyi hedefliyoruz. Dalgakıran’ın, yenilikçi ve müşteri özelinde ürettiği çözümlerle kompresör sektöründe fark yaratması ön görüyoruz” ifadesi yer aldı.

Her 10 dakikada bir vidalı kompresör üretiyor

Dalgakıran’ın üretim yolculuğuna 1965 yılında İstanbul’da küçük bir atölyede başladığı hatırlatılırken, şirketin gelişimi ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: “Dalgakıran Kompresör, bugün Türkiye’nin lider kompresör üreticisi konumunda. Çeşitli sektörler için vidalı, pistonlu, scroll ve turbo kompresör üretimi gerçekleştiren firmanın 70'in üzerinde bayisi, yurtdışı şubeleri ve bini aşkın çalışan istihdam ediyor.

2021 yılında üretim alanını Dilovası’ndaki 50 bin metrekarelik fabrikasına taşıyan Dalgakıran Kompresör, faaliyetlerini bütünleşmiş bir ekosistem içinde ve yalın üretim felsefesiyle gerçekleştiriyor. İmalat süreçlerinde kullanılan robotlar ve tam otomatik MES sistemleri ile donatılmış montaj hatlarına sahip şirket, üretim tesisinde her 10 dakikada bir vidalı kompresör üretimi gerçekleştirebiliyor.”