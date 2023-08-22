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Dalia Garih, Alarko Holding’de 2 milyona yakın hisse sattı

Dalia Garih 21 Ağustos'ta Alarko Holding'deki hisselerinin bir kısmını sattı. Toplamda 1.870.000 TL'lik satış gerçekleştirildi. Dalia Garih'in şirketteki payı %14,04'e düştü.

Haber Merkezi
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Dalia Garih tarafından 22 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Alarko Holding A.Ş. (ALARK) paylarında yapılan satışa ilişkin açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

21/08/2023 – 21/08/2023 tarihinde ALARKO HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 127,30 – 133,80 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.870.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALARKO HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/08/2023 tarihi itibariyle %14,0409 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır /altına düşmüştür