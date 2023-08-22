Dalia Garih, Alarko Holding’de 2 milyona yakın hisse sattı

Dalia Garih tarafından 22 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Alarko Holding A.Ş. (ALARK) paylarında yapılan satışa ilişkin açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

21/08/2023 – 21/08/2023 tarihinde ALARKO HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 127,30 – 133,80 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.870.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALARKO HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/08/2023 tarihi itibariyle %14,0409 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır /altına düşmüştür