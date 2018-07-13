Damat’a 5 yeni alıcı geldi siparişler yüzde 30 arttı

13 Temmuz 2018

Sercan AKINCI

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile faaliyet gösteren Orka Holding, Yurtdışı Bayi Buluşmasının kapılarını sekizinci kez açtı.

Türk moda lideri, dev organizasyonda Almanya, Kanada, Çin ve Japonya gibi dünyanın 85 ülkesinden gelen 200 kişilik alım heyetini 30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da ağırlıyor. ABD, Suudi Arabistan, Polonya, Dubai ve Ukrayna’dan ilk kez satınalmacıların katıldığı etkinlikte geçen yıla oranla siparişlerde yüzde 30 artış var.

Bünyesindeki markaların 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergilediği Yurtdışı Bayi Buluşmasında bir basın toplantısı düzenleyen Orka Holding, organizasyona ilişkin detayların yanı sıra, markalarla ilgili değerlendirmeleri ve hedefleri de paylaştı. Toplantıya Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar katıldı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, beş kıtadan 85 ülkeyi ağırladıkları organizasyonun artık hem Türkiye’ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin nabzını tutması açısından önemli olduğunu vurguladı. Orakçıoğlu "Toplantı, dünyada nasıl bir çekim gücü oluşturduğumuzun ve gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun da ispatı niteliği taşıyor. Tüm dünyada yeni akım markalar arasında artık ilk üç-dört marka arasındayız. Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı. Organizasyona katılamayan alım grupları için sanal gerçeklik deneyimini uygulamaya alarak fiziksel sınırları ortadan kaldırdık. Onlara showroom’u gezebilecek, ürünlerimizi 360 derece inceleyebilecek bir ortam sağladık. Türk erkek hazır giyiminde bir ilk olan bu proje gerek bayi toplantımıza gerekse online satışlarımıza çok ciddi katkı sunuyor. Organizasyonumuz birkaç gün daha sürecek ama aldığımız siparişler geçen yıla göre yüzde 30 arttı” dedi.

Washington’da mağaza açmaya hazırlanıyor

Toplantıda Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünyada geldikleri noktayı da değerlendiren Orakçıoğlu, küresel pazarda ışık hızıyla büyüdüklerini vurguladı. Orka Holding olarak işlerinin “Türkiye için çalışmak ve değer üretmek” olduğunun altını çizen Orakçıoğlu “Genç ve dinamik ekibimizle 24 saat uyumuyor, gece gündüz demeden çalışıyor, dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Üzerimize güneş batmıyor. Gün bizim için Avustralya’dan başlıyor, Brezilya’da bitiyor. Markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da beş katına ulaşma başarısı gösterdik. Moda merkezi İtalya’da bile her yıl satışlarımız yüzde 120 artıyor. İtalya’da satış noktalarımız da 2019 yılında 28’e çıkacak. Gelecek yıl Washington’da da ilk mağazamızı açacağız” şeklinde konuştu. Orakçıoğlu, bu yıl hedefl erinin Türkiye'de 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu belirtti.

Online'da yüzde 150’lik artışı yakaladı



Dünya perakende sektöründe ağırlığı giderek artan e-ticaretin önemini ilk keşfedenlerden olduklarını vurgulayan Süleyman Orakçıoğlu, bu alanda yaptıkları yatırımın meyvelerini topladıklarını söyledi. Orakçıoğlu, şöyle konuştu: “Online satışlarda artık dünyanın her yerindeyiz. Gabon gibi ülkelerden bile sipariş alıyoruz. Bu başarıda perakende mühendisliği ile geleceğe yaptığımız yatırımların payı büyük. Çoklu dil desteğiyle bu süreci daha keyifl i hale getirdik. Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri yanında, lokal dilleri de devreye alarak dünya genelindeki tüm müşterilerimize ana dillerinde hizmet vermeyi planlıyoruz. Rusça, Arapça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Romence olarak da online satışlara başladık. 2017'ye göre online satışlarımız yüzde 150 arttı. Online satışlarımızın ciroya etkisinin 2018’de yüzde 7, 2019’da yüzde 10 ve 2023’te yüzde 25 pay almasını öngörüyoruz.”