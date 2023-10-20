Danimarkalı JYSK, ev ve yaşam sektöründe rekabete hızlı girdi

Türkiye’deki ilk iki mağazasını Mayıs 2023’te Torium AVM ve Oasis Cadde AVM’de eş zamanlı olarak açan Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, üçüncü mağazasını açmaya hazırlanıyor.

İskandinav ‘hygge’ tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerini de tüketici ile buluşturan JYSK, üçüncü mağazasını 14 Aralık’ta Tepe Nautilus’ta açacak. Doğrudan yatırım ile açılacak olan mağaza, bin 421 metrekarelik toplam alanı ile müşterilerine hizmet vermeyi hedefliyor.

‘Mağaza sayımız artacak’

Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra JYSK Türkiye’nin de Ülke Müdürü olan Alexandru Bratu, “Türkiye’deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, yıl sonuna kadar üçüncü mağazamızı da Anadolu Yakasında çok merkezi bir lokasyonda açacağız.

JYSK’nin 45 ülkede 3 bin 300 mağazası olduğunu belirten Bratu, önümüzdeki yıl da Türkiye’de mağaza sayısının artırılacağını söyledi. JYSK Türkiye’de yapacağımız yatırımlar ile, daha çok müşterilerimizi gerçek İskandinav deneyimi ile buluşturacağız ve gittikçe artan mağaza sayımız ile kolaylıkla erişebilir olacağız. Artık hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında birbirinden güzel tasarımları çok uygun fiyata sunuyor olacağız” diye konuştu.

Türkiyede’ki yeni mağazaların, müşterilere ilham veren ve kolay alışverişin yanı sıra keyifli bir deneyim sunmayı hedefleyen JYSK’nın en güncel mağaza konsepti ile açılacağını söyleyen Bratu, “konsept, mağaza içi gezinmeyi ve ürünlere kolay erişimi mümkün kılarken; enerji tasarruflu aydınlatması ile ürünlerin daha dikkat çekici görünmesine ve açık kahverengi, ahşap görünümlü zemin dahil tüm mağazaya hakim olan nötr renkleri ile de yalın bir atmosfer oluşumuna olanak sağlıyor“ dedi.

İstanbul dışında da mağaza açılacak

“Kısa bir süre olmasına rağmen, JYSK’un Türkiye pazarındaki başarısı ve müşterilerin ilgisi bizi çok mutlu etti” açıklamasını yapan Bratu, Türkiye’deki yatırım kararımız İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İstanbul sonrasında çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’de JYSK mağazaları açacağız'' diye konuştu.