Dap Yapı, İzmir Bornova'ya yüzde 50 indirimle girdi

19 Ekim 2017

Leyla İLHAN

Dap Yapı’nın İzmir’de inşaatına başladığı ilk projesi olan Dap İzmir’de satışa başladı. Dap Yapı, ön talep döneminde 36 bin talep alan 707 konutluk proje için çadır kurarak yüzde 50 indirimli fiyatlarla satışa çıktı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Bornova, Alsancak ve Bayraklı’nın birleştiği bölgede yer alan projelerinin yüzde 30’luk bölümünü indirimli satacaklarını kaydederek, “İzmir’de ilk projemiz olması nedeniyle tüm imkanlarımızı seferber ederek metrekaresini 8 ila 11 bin TL fiyatla satışa çıkarmayı planlıyorduk. Ancak sürpriz yapmak istedik. Yüzde 50 indirim avantajıyla metrekaresi 4 bin 500 liradan topraktan satışa açıyoruz. Daire fiyatları 199 bin liradan başlıyor. Bu fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz” diye konuştu.

450 milyon TL yatırımla yapılıyor

Projenin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli bölgesi olacak ve yüksek prim yapacağını ifade eden Yılmaz, “Projenin yüzde 30’unu indirimli sattıktan sonra fiyatlar kademeli olarak yükselecek. Burada yaşamak isteyenler avantajları görüp bir an önce yerini alsın” diye konuştu.

Bornova ilçesinde gerçekleştirilecek Dap İzmir’in 31 - 32 katlı iki bloktan meydana geldiğini aktaran Yılmaz, 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen 707 konut ve ticari alanlardan oluşan projede her dairenin bir balkona sahip olduğunu kaydetti. Projede en küçük dairenin 37 metrekare stüdyo daireden başlayıp 209 metrekarelik 3+1 e kadar çıkan farklı tipte daireleri barındırdığını anlatan Yılmaz, DAP Yapı olarak, peşin alımlarda yüzde 8 indirim uyguladıklarını söyledi. Ayrıca yüzde 5 peşinle 36 aya kadar şirket içinde senetle ödeme seçeneği sunduklarını kaydeden Yılmaz, “Banka kredisiyle 120 aya kadar 0.99 faiz oranıyla ödeme seçenekleri de sunuyoruz” dedi.

Dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent

İzmir’i de değerlendiren Ziya Yılmaz, şunları söyledi:”Geçtiğimiz yıl İzmir’e 24 bin kişinin göç ettiğini düşünürsek şehre olan ilgiyi bir kez daha görmüş oluyoruz. Avrupa’daki iki kent arasında en yoğun uçuş trafiği 104 seferle İstanbul ve İzmir arasında yapılıyor. Son 10 yılda İzmir’de sanayi yüzde 140 arttı. İzmir dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İzmir, yaşanabilirlik endeksinde 2016 yılında 10 sıra birden yükseldi.

İngiltere menşeili Knight Frank’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir’in hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş bir potansiyeli var. İzmir-İstanbul otoyolu 2018 sonunda tamamlandığında rakamlar katlanarak artacak. 2.5 yıl sonra İzmir’de metrekaresi 10 bin TL’nin altında fiyatlar konuşulmayacak.” Yüzde 5’lik kampanyaya giren İstmarin projesini de değerlendiren Yılmaz, “149 adet dairenin satışa çıktığı İstmarin’de 44 adet daire kaldı. Bu satışların miktarı 80 milyon lirayı geçti. Böylece projenin yüzde 98’ni satılmış oldu” dedi.

İzmir'de büyümeye devam edecek

İzmir’de tek bir proje ile kalmayıp, arazi geliştirmeye devam edeceklerini açıklayan Ziya Yılmaz, sadece İzmir’de önümüzdeki süreçte en az üç proje geliştirmeyi ve 3 milyar TL’lik yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir konut projesi daha geliştireceklerini aktaran Yılmaz, “Çeşme’de A plus gruba yönelik bir rezidans projesi yapmayı düşünüyoruz. Bunun için İtalya ve Fransa gibi pek çok ülkedeki örneklere bakıyoruz” dedi. Yılmaz, İzmir’deki diğer projelerinin ise Bornova bölgesinde olacağını kaydetti.